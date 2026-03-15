Σοκ στα Χανιά: Ομαδικός βιασμός 17χρονης από 5 άνδρες – Στον εισαγγελέα 10 άτομα για τον εφιάλτη της ανήλικης

Η είδηση που παγώνει την Κρήτη και το πανελλήνιο αφορά τη φρικιαστική καταγγελία μιας 17χρονης Ελληνίδας για όσα έζησε τα μεσάνυχτα της περασμένης Πέμπτης. Η πραγματικότητα είναι ότι η υπόθεση προκαλεί αποτροπιασμό, καθώς η ανήλικη περιέγραψε έναν ομαδικό εφιάλτη, ενώ οι αρχές εντόπισαν στο κινητό ενός δράστη το βίντεο της αποτρόπαιας πράξης.

Ομαδικός βιασμός και βιντεοσκόπηση του εφιάλτη

Σύμφωνα με την κατάθεση της 17χρονης, η επίθεση σημειώθηκε σε σπίτι στα Χανιά, όπου είχε μεταφερθεί μαζί με μια 16χρονη φίλη της:

Οι 5 δράστες: Η 17χρονη κατήγγειλε ότι βιάστηκε ομαδικά από πέντε άνδρες: έναν 15χρονο και έναν 18χρονο από τη Βουλγαρία, καθώς και τρεις Έλληνες ηλικίας 17, 21 και 27 ετών.

Η 17χρονη κατήγγειλε ότι βιάστηκε ομαδικά από πέντε άνδρες: έναν 15χρονο και έναν 18χρονο από τη Βουλγαρία, καθώς και τρεις Έλληνες ηλικίας 17, 21 και 27 ετών. Το βίντεο της φρίκης: Ο 17χρονος εκ των δραστών φέρεται να κατέγραφε τον βιασμό με το κινητό του. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το υλικό, το οποίο πλέον αποτελεί αδιάψευστο μάρτυρα στη δικογραφία.

Η κατάσταση της 16χρονης: Η δεύτερη ανήλικη (16 ετών) φέρεται να συνευρέθηκε με 18χρονο υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, γεγονός που επίσης ερευνάται.

Η λίστα των 10 συλλήψεων

Η αστυνομική επιχείρηση οδήγησε σε συνολικά 10 συλλήψεις, καθώς η έρευνα ακούμπησε όλο το περιβάλλον των εμπλεκομένων:

Οι φερόμενοι ως βιαστές: Συνελήφθησαν οι 5 άνδρες που συμμετείχαν στην πράξη.

Συνελήφθη ένας 21χρονος που, αν και δεν συμμετείχε στον βιασμό, φέρεται να προσέβαλε την κοπέλα με χειρονομίες. Κηδεμόνες και ναρκωτικά: Χειροπέδες μπήκαν σε τρεις κηδεμόνες για παραμέληση εποπτείας, καθώς και σε μια ανήλικη για κατοχή ναρκωτικών.

Συνελήφθη ένας 21χρονος που, αν και δεν συμμετείχε στον βιασμό, φέρεται να προσέβαλε την κοπέλα με χειρονομίες. Κηδεμόνες και ναρκωτικά: Χειροπέδες μπήκαν σε τρεις κηδεμόνες για παραμέληση εποπτείας, καθώς και σε μια ανήλικη για κατοχή ναρκωτικών.

Βαρύτατο κατηγορητήριο

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και τη Δευτέρα θα περάσουν το κατώφλι του ανακριτή. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες για βιασμό, γενετική πράξη χωρίς συναίνεση, κατοχή πορνογραφικού υλικού ανηλίκων και παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών. Η κοινωνία των Χανίων παρακολουθεί έντρομη τις αποκαλύψεις, την ώρα που το «ελληνικό FBI» εξετάζει κάθε πτυχή του βιντεοληπτικού υλικού.

