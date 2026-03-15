Αλλαγή ώρας 2026: Πότε θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά

Η αλλαγή της ώρας είναι ένα θέμα που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και το 2026 δεν θα είναι διαφορετική. Σύμφωνα με το καθιερωμένο χρονοδιάγραμμα, οι δείκτες των ρολογιών θα μετακινηθούν μία ώρα μπροστά την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου.

Η ημερομηνία της αλλαγής

Συγκεκριμένα, οι πολίτες θα κληθούν να αλλάξουν την ώρα τους τα ξημερώματα της Κυριακής 29 Μαρτίου 2026. Στις 03:00 το πρωί, οι δείκτες θα μεταφερθούν μία ώρα μπροστά, φέρνοντάς τους στο 04:00. Αυτή η αλλαγή σηματοδοτεί την έναρξη της θερινής ώρας.

Διάρκεια της θερινής ώρας

Η θερινή ώρα θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026, ημερομηνία κατά την οποία οι πολίτες θα επανέλθουν στην χειμερινή ώρα. Αυτή η πρακτική είναι γνωστή και ακολουθείται σε πολλές χώρες του κόσμου, με σκοπό τη βελτίωση της εκμετάλλευσης του ηλιακού φωτός.

Σημασία της αλλαγής ώρας

Η μετάβαση στη θερινή ώρα έχει ως στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς οι ημέρες γίνονται μεγαλύτερες και οι πολίτες μπορούν να απολαμβάνουν περισσότερο φως κατά τις απογευματινές ώρες. Ωστόσο, η αλλαγή αυτή ενδέχεται να προκαλεί διαταραχές στον ύπνο και άλλες προσαρμογές στον τρόπο ζωής.

Η αλλαγή ώρας αποτελεί μία συνήθεια που έχει διχάσει την κοινή γνώμη. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι προσφέρει οφέλη, όπως η καλύτερη αξιοποίηση του φωτός, ενώ άλλοι επισημαίνουν τα πιθανά προβλήματα που προκαλεί στην καθημερινότητα και την υγεία. Η αναμονή της ημερομηνίας αυτής είναι μια ευκαιρία για όλους να αναλογιστούν την επίδραση που έχει η αλλαγή ώρας στις ζωές τους.

