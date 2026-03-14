Πότε κλείνουν τα σχολεία για Πάσχα 2026: Ημερομηνίες και 16ήμερο ξεκούρασης

Η αντίστροφη μέτρηση για το Πάσχα του 2026 έχει αρχίσει και οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες για τις ημερομηνίες που θα κλείσουν τα σχολεία. Αυτό το άρθρο εξετάζει τις σημαντικές ημερομηνίες και τις αργίες που σχετίζονται με την ανοιξιάτικη ανάπαυλα, βοηθώντας τις οικογένειες να προγραμματίσουν τις πασχαλινές τους δραστηριότητες.

Η τελευταία ημέρα μαθημάτων και πότε ξεκινούν οι διακοπές

Τα σχολεία όλων των βαθμίδων, συμπεριλαμβανομένων νηπιαγωγείων, δημοτικών, γυμνασίων και λυκείων, θα παραμείνουν ανοιχτά έως την Παρασκευή 3 Απριλίου 2026. Αυτή είναι η τελευταία ημέρα που οι μαθητές θα βρίσκονται στις αίθουσες διδασκαλίας πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Οι διακοπές θα αρχίσουν επίσημα τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου και θα διαρκέσουν μέχρι την Κυριακή του Θωμά, 19 Απριλίου.

Επιστροφή στα θρανία και προετοιμασία για εξετάσεις

Οι μαθητές θα επιστρέψουν στα σχολεία τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2026. Από αυτήν την ημέρα, αρχίζει η προετοιμασία για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, καθώς και για τις Πανελλαδικές εξετάσεις του 2026.

Σχολικές αργίες και τριήμερα μετά το Πάσχα

Μετά την πασχαλινή ανάπαυλα, οι μαθητές θα έχουν δύο ακόμα σημαντικές αργίες πριν από την ολοκλήρωση των μαθημάτων τον Ιούνιο.

- **Πρωτομαγιά**: Η Παρασκευή 1 Μαΐου θα προσφέρει το πρώτο ανοιξιάτικο τριήμερο. - **Αγίου Πνεύματος**: Η Δευτέρα 8 Ιουνίου θα δώσει τη δυνατότητα για μια ακόμη σύντομη απόδραση, λίγο πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές.

Τα μαθήματα αναμένεται να ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

Ευκαιρίες ξεκούρασης και προγραμματισμού

Το Πάσχα του 2026 παρέχει μια εξαιρετική ευκαιρία για αποσυμπίεση από τις σχολικές υποχρεώσεις. Είτε επιλέξετε να ταξιδέψετε στο χωριό για το παραδοσιακό ψήσιμο του οβελία, είτε να περάσετε ήσυχες στιγμές στην πόλη, οι 16 ημέρες διακοπών είναι ο ιδανικός χρόνος για ξεκούραση και οικογενειακές στιγμές.

Η επιστροφή στα μαθήματα στις 20 Απριλίου σηματοδοτεί την έναρξη της τελικής φάσης της σχολικής χρονιάς, με τις εξετάσεις να πλησιάζουν. Μέχρι τότε, η προσοχή πρέπει να εστιαστεί στην ξεκούραση και την απόλαυση των ημερών αυτών.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Ένα κοινό ερώτημα αφορά τα φροντιστήρια, καθώς αυτά συνήθως σταματούν τα μαθήματα από τη Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου έως και την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου, αν και η πολιτική μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών.

Επίσης, για τους γονείς που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, το Δώρο Πάσχα 2026 πρέπει να καταβληθεί έως τη Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026.

