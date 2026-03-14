Τρόμος στο Μετρό «Αγία Μαρίνα»: Ληστεία με όπλο μπροστά στα μάτια των επιβατών

Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησαν το βράδυ οι επιβάτες στον σταθμό του Μετρό «Αγία Μαρίνα», όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένοπλη ληστεία. Η καθημερινή μετακίνηση μετατράπηκε σε εφιάλτη, καθώς οι δράστες δεν δίστασαν να προτάξουν όπλο σε πολυσύχναστο σημείο, αδιαφορώντας για την παρουσία κόσμου και τις κάμερες ασφαλείας.

Το χρονικό της ένοπλης επίθεσης

Η επίθεση σημειώθηκε αστραπιαία, αφήνοντας εμβρόντητους όσους βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον σταθμό.

Τα 3 στοιχεία που προκαλούν ανησυχία:

Η χρήση όπλου: Οι δράστες χρησιμοποίησαν όπλο για να ακινητοποιήσουν τα θύματά τους, γεγονός που δείχνει την επικινδυνότητα και την αποφασιστικότητά τους.

Ο πανικός των επιβατών: Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού, με ανθρώπους να προσπαθούν να προστατευτούν μόλις αντιλήφθηκαν την απειλή.

Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές πανικού, με ανθρώπους να προσπαθούν να προστατευτούν μόλις αντιλήφθηκαν την απειλή. Η διαφυγή των δραστών: Μετά την πράξη τους, οι δράστες κατάφεραν να εξαφανιστούν στις γύρω περιοχές, εκμεταλλευόμενοι τη σύγχυση και τις εξόδους του σταθμού.

Η ασφάλεια στα μέσα μεταφοράς:

Το περιστατικό αυτό επαναφέρει επιτακτικά το ζήτημα της αστυνόμευσης και της ασφάλειας στους σταθμούς του Μετρό. Παρά την ύπαρξη ιδιωτικής ασφάλειας και καμερών, η θρασύτητα των δραστών να βγάλουν όπλο μέσα σε έναν κλειστό και ελεγχόμενο χώρο προκαλεί έντονο προβληματισμό για το αν τα μέτρα προστασίας είναι επαρκή για την αποτροπή τέτοιων βίαιων συμβάντων.



Σε εξέλιξη οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών. Οι αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά το υλικό από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος του σταθμού για να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα των δραστών και το δρομολόγιο της διαφυγής τους.

