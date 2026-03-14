Στις 18 Ιουνίου 2021, η οικογένεια της 14χρονης Γωγώς βυθίστηκε στη θλίψη όταν το κορίτσι χάθηκε από ιατρικό λάθος. Ο ιερέας πατέρας της, Βησσαρίων, προσπαθεί να αντιμετωπίσει τον πόνο και ζητά δικαιοσύνη, αν όχι απαντήσεις, τουλάχιστον μια συγγνώμη.

Η οικογένεια αποφάσισε να απευθυνθεί σε έναν ειδικό για την παιδική παχυσαρκία, που τους διαβεβαίωσε ότι σε 12 ημέρες η Γωγώ θα ήταν έτοιμη να επιστρέψει στο γυμναστήριο. Ο πατέρας, όπως παραδέχεται, δεν ζήτησε δεύτερη ή τρίτη γνώμη από άλλους ειδικούς, γεγονός που αποδείχθηκε καταστροφικό.

Η ιατρική επέμβαση και οι συνέπειες της

Μετά από μια επέμβαση γαστρικού δακτυλίου, η Γωγώ πήρε εξιτήριο, αλλά τρεις μέρες αργότερα, βρέθηκε ξανά στο νοσοκομείο με αφόρητους πόνους. Δυστυχώς, η κατάσταση της επιδεινώθηκε και τελικά υπέκυψε, προκαλώντας σοκ στην οικογένεια.

Ο πατέρας της τονίζει ότι η απώλεια δεν είναι μόνο δική του – «Δεν στέρησε μόνο το παιδί το δικό μου, στέρησε το παιδί και από τη μάνα του», αναφέρει, εκφράζοντας την αγανάκτησή του για την έλλειψη υποστήριξης που έλαβε η οικογένεια μετά το θλιβερό γεγονός.

Η αναζήτηση απολογίας και δικαιοσύνης

Στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», ο πατέρας Βησσαρίων κατηγόρησε τον γιατρό για δόλο, υποστηρίζοντας ότι η έλλειψη υπευθυνότητας είναι προφανής όταν η διαδικασία ακολουθήθηκε με τόση ελαφρότητα. «Εγχειρίζεις ένα παιδί την Τρίτη και την Τετάρτη φεύγεις για Γερμανία χωρίς να αφήσεις κάποιον πίσω σου; Αυτό δεν έχει δόλο;», αναρωτιέται.

Η οικογένεια συνεχίζει να αναζητά απαντήσεις για το πώς συνέβη ένα τέτοιο τραγικό λάθος, καθώς ο πατέρας δηλώνει ότι ο γιατρός είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για παρόμοιες περιπτώσεις.

Το όνειρο και η μνήμη της Γωγώς

Ο πατέρας αναφέρει ένα συγκλονιστικό όνειρο που είχε μετά την απώλεια της κόρης του. «Βλέπω τη Γωγώ ντυμένη στα λευκά. ‘Μπαμπά μου γιατί είσαι εδώ;’», περιγράφει, προσθέτοντας ότι η κόρη του τον διαβεβαίωσε ότι είναι καλά και ότι θέλει να σταματήσει να τον βλέπει να κλαίει.

Ο Βησσαρίων περιγράφει την κόρη του ως ένα κορίτσι γεμάτο όνειρα και ελπίδες, που ανυπομονούσε να μπει στο χειρουργείο για να αλλάξει τη ζωή της. Δυστυχώς, το όνειρό της δεν πρόλαβε να πραγματοποιηθεί.

Η τραγική ιστορία της Γωγώς αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα σχετικά με την ιατρική ευθύνη και την ασφάλεια των παιδιών κατά τη διάρκεια ιατρικών διαδικασιών. Η οικογένεια, που βρέθηκε αντιμέτωπη με την απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου, έχει κάθε δικαίωμα να ζητήσει απαντήσεις και δικαιοσύνη για το λάθος που της κόστισε τόσο ακριβά.

