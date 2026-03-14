Πύρινο μέτωπο στην Ηλεία: Μεγάλη φωτιά στον Ελαιώνα – Στη μάχη εναέρια μέσα και ισχυρές δυνάμεις

Η είδηση που προκαλεί έντονη ανησυχία το απόγευμα της 14ης Μαρτίου 2026, αφορά τη μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή του Ελαιώνα προς το Χειμαδιό. Η πραγματικότητα είναι ότι η φωτιά καίει αναγεννημένο δάσος σε μια περιοχή με ιδιαίτερες δυσκολίες στην πρόσβαση, γεγονός που ανάγκασε την Πολιτική Προστασία να κινητοποιήσει άμεσα ενισχυμένες δυνάμεις από όλο τον νομό.

Η εικόνα από το μέτωπο και οι δυνάμεις κατάσβεσης

Η πυρκαγιά εντοπίζεται σε δύο ενεργά μέτωπα, με τους ισχυρούς ανέμους να αποτελούν τον μεγαλύτερο εχθρό των πυροσβεστών.

Επίγειες δυνάμεις: Στο σημείο επιχειρούν ήδη 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 15 οχήματα.



Ένα αεροσκάφος πραγματοποιεί ήδη ρίψεις νερού, ενώ έχουν ζητηθεί επιπλέον ενισχύσεις από αέρος για να προληφθεί η επέκταση της φωτιάς πριν το σκοτάδι.



Ένα αεροσκάφος πραγματοποιεί ήδη ρίψεις νερού, ενώ έχουν ζητηθεί επιπλέον ενισχύσεις από αέρος για να προληφθεί η επέκταση της φωτιάς πριν το σκοτάδι. Συνδρομή ΟΤΑ: Υδροφόρες του Δήμου Πύργου, μηχανήματα έργου και ιδιωτικές υδροφόρες συμμετέχουν ενεργά στην προσπάθεια δημιουργίας ζωνών ανάσχεσης.

Δύσβατο έδαφος και ισχυροί άνεμοι

Το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνεται από το ανάγλυφο της περιοχής, το οποίο δεν επιτρέπει στα οχήματα να προσεγγίσουν εύκολα τις εστίες. Οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας βρίσκονται σε πλήρη συντονισμό, καθώς η προστασία του αναγεννημένου δάσους αποτελεί προτεραιότητα για να αποφευχθεί μια νέα περιβαλλοντική καταστροφή στην περιοχή.

Σε ετοιμότητα οι γύρω περιοχές

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί απειλές για κατοικημένες περιοχές, οι κάτοικοι στον Ελαιώνα και το Χειμαδιό παραμένουν σε ετοιμότητα. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε είδους εργασία που θα μπορούσε να προκαλέσει σπίθα, καθώς οι καιρικές συνθήκες στην Ηλεία παραμένουν επικίνδυνες.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Βυτιναίικα Πύργου Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 55 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα και 1 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 14, 2026

Διαβάστε ακόμα: Σοκαριστική έκρηξη σε σχολείο στην Κρήτη: Ανήλικοι κατασκεύασαν εκρηκτικό μηχανισμό από TikTok