Τραγωδία στο Ηράκλειο: Βρέφος 4 μηνών εντοπίστηκε νεκρό στην κούνια του – Σοκ στην τοπική κοινωνία

Η είδηση που μεταδόθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, 14 Μαρτίου 2026, περιγράφει τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι γονείς του βρέφους όταν το βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του. Παρά την άμεση κινητοποίηση των διασωστών, η πραγματικότητα ήταν σκληρή: το μωρό είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του και προκαλώντας κύμα θλίψης σε όλο το νησί.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα συνέβησαν νωρίς το πρωί, όταν οι γονείς πλησίασαν την κούνια του παιδιού τους και διαπίστωσαν ότι δεν αντιδρούσε.

Η επέμβαση του ΕΚΑΒ: Το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, όμως οι διασώστες δεν μπόρεσαν να προσφέρουν καμία βοήθεια, καθώς το βρέφος είχε ήδη καταλήξει.

Η έρευνα της Αστυνομίας: Όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. βρέθηκε άμεσα στην οικία της οικογένειας για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο.

Σε αναμονή της ιατροδικαστικής εξέτασης

Το κλειδί για την εξιχνίαση της υπόθεσης βρίσκεται πλέον στα χέρια των ιατροδικαστών. Η σορός του άτυχου βρέφους έχει μεταφερθεί στο νεκροτομείο, όπου θα διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή.

Διαπίστωση αιτιών: Οι εξετάσεις θα δείξουν αν πρόκειται για παθολογικά αίτια, για το σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου ή για κάποιον άλλο αστάθμητο παράγοντα.

Ιατρικό ιστορικό: Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν και το ιατρικό ιστορικό του βρέφους για να διαπιστωθεί αν υπήρχαν προϋπάρχοντα προβλήματα υγείας.

Μια βουβή πόλη

Η κοινωνία του Ηρακλείου παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις, με τους γείτονες και τους συγγενείς να μην μπορούν να πιστέψουν πώς η ζωή ενός τόσο μικρού παιδιού έσβησε τόσο ξαφνικά. Η απώλεια ενός βρέφους αποτελεί μια από τις πιο σκληρές δοκιμασίες για κάθε οικογένεια, και οι επόμενες ώρες θα είναι κρίσιμες για την παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στους γονείς.

