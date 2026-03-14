Μετρό: 'Λουκέτο' σε κεντρικούς σταθμούς από την Κυριακή – Πώς θα κινηθείτε σε Σύνταγμα, Ομόνοια και Ακρόπολη

Μετρό: 'Λουκέτο' σε κεντρικούς σταθμούς από την Κυριακή – Πώς θα κινηθείτε σε Σύνταγμα, Ομόνοια και Ακρόπολη

Από την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, οι μετακινήσεις στο κέντρο της Αθήνας αλλάζουν πρόσωπο. Η είδηση που εξέδωσε η ΣΤΑΣΥ αφορά το κλείσιμο τεσσάρων βασικών σταθμών της Γραμμής 2 (Κόκκινη) πολύ νωρίτερα από το προγραμματισμένο. Η πραγματικότητα είναι ότι οι εργασίες είναι απαραίτητες για τη βελτίωση της ασφάλειας και της συνδεσιμότητας, ωστόσο η ταλαιπωρία για το επιβατικό κοινό τις βραδινές ώρες θα είναι αναπόφευκτη.

Το χρονοδιάγραμμα και οι σταθμοί που κλείνουν

Οι ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από την Κυριακή 15/03 έως και τη Δευτέρα 23/03.

  • Ποιοι σταθμοί επηρεάζονται: Ομόνοια (Γραμμή 2), Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα (Γραμμή 2) και Ακρόπολη.
  • Ωράριο: Από Κυριακή έως Πέμπτη, οι παραπάνω σταθμοί θα κλείνουν στις 21:40.
  • Τι μένει ανοιχτό: Ο σταθμός Σύνταγμα θα λειτουργεί κανονικά για τη Γραμμή 3 και η Ομόνοια για τη Γραμμή 1 (Ηλεκτρικός).

Τα τελευταία δρομολόγια: Προλάβετε τον συρμό

Για να μην βρεθείτε προ εκπλήξεως, σημειώστε τις ώρες των τελευταίων αναχωρήσεων:

  • Από Ανθούπολη προς Ελληνικό: 21:25 (διέλευση από Σύνταγμα στις 21:40).
  • Από Ελληνικό προς Ανθούπολη: 21:20 (διέλευση από Σύνταγμα στις 21:38).

Κατά τη διάρκεια των έργων, το Μετρό θα λειτουργεί μόνο στα τμήματα «Ανθούπολη – Μεταξουργείο» και «Ελληνικό – Συγγρού Φιξ».

Η εναλλακτική λύση: Η λεωφορειακή γραμμή Χ16

Για να καλυφθεί το κενό στο τμήμα που θα παραμείνει κλειστό, ο ΟΑΣΑ ενεργοποιεί την προσωρινή γραμμή Χ16 «Στ. Μετρό Συγγρού Φιξ – Στ. Μετρό Μεταξουργείο».

  • Διαδρομή: Θα εξυπηρετεί όλους τους ενδιάμεσους σταθμούς (Ακρόπολη, Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο, Ομόνοια).
  • Νέες στάσεις: Έχει προβλεφθεί ειδική προσωρινή στάση στην οδό Πανεπιστημίου (μεταξύ Σίνα και Κοραή) και στην Πλατεία Καραϊσκάκη.
  • Ωράριο λειτουργίας: Από τις 21:40 έως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό.

Διαβάστε ακόμα: Νεαρός ταυτοποιήθηκε για τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο στη Θεσσαλονίκη: Εξελίξεις και λεπτομέρειες

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Νεαρός ταυτοποιήθηκε για τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο στη Θεσσαλονίκη: Εξελίξεις και λεπτομέρειες
Κοινωνία

Νεαρός ταυτοποιήθηκε για τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο στη Θεσσαλονίκη: Εξελίξεις και λεπτομέρειες

Προσοχή: Νέα απάτη μέσω SMS από τον ΕΦΚΑ για ψευδή ενημέρωση
Κοινωνία

Προσοχή: Νέα απάτη μέσω SMS από τον ΕΦΚΑ για ψευδή ενημέρωση

Τραγική απώλεια στον Πύργο: Πατέρας 18χρονου αποχαιρετά με πόνο τον γιο του
Κοινωνία

Τραγική απώλεια στον Πύργο: Πατέρας 18χρονου αποχαιρετά με πόνο τον γιο του

Συνελήφθη 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά: «Γνώριζα το θύμα, ήμουν σε αυτοάμυνα»
Κοινωνία

Συνελήφθη 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά: «Γνώριζα το θύμα, ήμουν σε αυτοάμυνα»

Συναγερμός από τον ΕΟΔΥ: Η ιλαρά συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές επιπλοκές και θανάτους
Υγεία

Συναγερμός από τον ΕΟΔΥ: Η ιλαρά συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές επιπλοκές και θανάτους