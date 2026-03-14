Θρίλερ στην Καλαμαριά: Στον εισαγγελέα ο 23χρονος – Η διπλή ζωή του θύματος και το μυστήριο με το κίνητρο

Η είδηση που συγκλονίζει τη συμπρωτεύουσα το πρωί του Σαββάτου, 14 Μαρτίου 2026, αφορά την οδηγήση του φερόμενου ως δράστη στον εισαγγελέα. Ο 23χρονος, ο οποίος παραδόθηκε αυτοβούλως, ισχυρίζεται ότι βρισκόταν σε άμυνα, όμως τα στοιχεία που έρχονται στο φως για το παρελθόν των εμπλεκομένων προκαλούν σοκ. Η πραγματικότητα είναι ότι οι αρχές εξετάζουν πλέον ένα πολύπλοκο παζλ, όπου το οπαδικό κίνητρο ίσως αποτελεί μόνο την «κορυφή του παγόβουνου».

Οι ισχυρισμοί του δράστη και η ιατροδικαστική έκθεση

Ο κατηγορούμενος προσπαθεί να πείσει τις αρχές ότι δέχθηκε επίθεση και ενήργησε υπό το κράτος πανικού:

  • Το σενάριο της άμυνας: Υποστήριξε ότι τον χτυπούσαν πέντε άτομα και βρήκε τυχαία το μαχαίρι στο έδαφος. Στη συνέχεια, βέβαια, ανασκεύασε, μιλώντας για τρία άτομα.
  • Τα ευρήματα της νεκροτομής: Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε δύο χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο, ένα στον θώρακα και ένα στην ωμοπλάτη, τα οποία στάθηκαν μοιραία για τον 20χρονο.
  • Το όπλο του εγκλήματος: Το μαχαίρι δεν έχει εντοπιστεί ακόμη, παρά τις εξονυχιστικές έρευνες στο σημείο της δολοφονίας.

Η ανατροπή: Το παρελθόν του 20χρονου θύματος

Μια εξαιρετικά σοβαρή πτυχή της υπόθεσης αποκαλύφθηκε από τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για το προφίλ του θύματος:

  • Η «συμμορία των ραντεβού»: Το θύμα φέρεται να είχε ταυτοποιηθεί ως μέλος ομάδας που έστηνε παγίδες σε ανυποψίαστους πολίτες μέσω διαδικτύου.
  • Η δράση στο άλσος Μετεώρων: Η ομάδα χρησιμοποιούσε δήθεν ανήλικα κορίτσια για να κλείνει ραντεβού και στη συνέχεια επιτίθετο στα θύματα. Σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για ληστεία και εγκληματική οργάνωση.
  • Κοινό ποινικό δίκαιο: Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, οι εμπλεκόμενοι είχαν απασχολήσει τις αρχές για αδικήματα που δεν σχετίζονταν με τα γήπεδα.

Παραμένει το οπαδικό κίνητρο;

Παρόλο που η εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι δεν προκύπτουν σαφείς οπαδικοί λόγοι για το συγκεκριμένο συμβάν, το γεγονός ότι οι δύο νεαροί υποστήριζαν αντίπαλες ομάδες της Θεσσαλονίκης κρατά το ενδεχόμενο αυτό ανοιχτό στο «κάδρο» των ερευνών. Οι αρχές εξετάζουν αν η συμπλοκή ξεκίνησε από προσωπικές διαφορές ή αν η οπαδική ταυτότητα λειτούργησε ως αφορμή για την έκρηξη της βίας.

Διαβάστε ακόμα: Μυστηριώδες εύρημα στη Χαλκιδική: Το «χέρι με τη βέρα» και οι αινιγματικές μαρτυρίες

Νεαρός ταυτοποιήθηκε για τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο στη Θεσσαλονίκη: Εξελίξεις και λεπτομέρειες
Κοινωνία

Νεαρός ταυτοποιήθηκε για τη δολοφονική επίθεση στον 20χρονο στη Θεσσαλονίκη: Εξελίξεις και λεπτομέρειες

Προσοχή: Νέα απάτη μέσω SMS από τον ΕΦΚΑ για ψευδή ενημέρωση
Κοινωνία

Προσοχή: Νέα απάτη μέσω SMS από τον ΕΦΚΑ για ψευδή ενημέρωση

Τραγική απώλεια στον Πύργο: Πατέρας 18χρονου αποχαιρετά με πόνο τον γιο του
Κοινωνία

Τραγική απώλεια στον Πύργο: Πατέρας 18χρονου αποχαιρετά με πόνο τον γιο του

Συνελήφθη 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά: «Γνώριζα το θύμα, ήμουν σε αυτοάμυνα»
Κοινωνία

Συνελήφθη 23χρονος για τη δολοφονία του 20χρονου στην Καλαμαριά: «Γνώριζα το θύμα, ήμουν σε αυτοάμυνα»

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Γυναίκα κλείδωσε τον βιαστή της στο σπίτι της και κάλεσε την αστυνομία
Κοινωνία

Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Γυναίκα κλείδωσε τον βιαστή της στο σπίτι της και κάλεσε την αστυνομία