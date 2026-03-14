Η είδηση που συγκλονίζει τη συμπρωτεύουσα το πρωί του Σαββάτου, 14 Μαρτίου 2026, αφορά την οδηγήση του φερόμενου ως δράστη στον εισαγγελέα. Ο 23χρονος, ο οποίος παραδόθηκε αυτοβούλως, ισχυρίζεται ότι βρισκόταν σε άμυνα, όμως τα στοιχεία που έρχονται στο φως για το παρελθόν των εμπλεκομένων προκαλούν σοκ. Η πραγματικότητα είναι ότι οι αρχές εξετάζουν πλέον ένα πολύπλοκο παζλ, όπου το οπαδικό κίνητρο ίσως αποτελεί μόνο την «κορυφή του παγόβουνου».

Οι ισχυρισμοί του δράστη και η ιατροδικαστική έκθεση

Ο κατηγορούμενος προσπαθεί να πείσει τις αρχές ότι δέχθηκε επίθεση και ενήργησε υπό το κράτος πανικού:

Τα ευρήματα της νεκροτομής: Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε δύο χτυπήματα από αιχμηρό αντικείμενο, ένα στον θώρακα και ένα στην ωμοπλάτη, τα οποία στάθηκαν μοιραία για τον 20χρονο.

Το όπλο του εγκλήματος: Το μαχαίρι δεν έχει εντοπιστεί ακόμη, παρά τις εξονυχιστικές έρευνες στο σημείο της δολοφονίας.

Η ανατροπή: Το παρελθόν του 20χρονου θύματος

Μια εξαιρετικά σοβαρή πτυχή της υπόθεσης αποκαλύφθηκε από τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για το προφίλ του θύματος:

Κοινό ποινικό δίκαιο: Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, οι εμπλεκόμενοι είχαν απασχολήσει τις αρχές για αδικήματα που δεν σχετίζονταν με τα γήπεδα.

Παραμένει το οπαδικό κίνητρο;

Παρόλο που η εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι δεν προκύπτουν σαφείς οπαδικοί λόγοι για το συγκεκριμένο συμβάν, το γεγονός ότι οι δύο νεαροί υποστήριζαν αντίπαλες ομάδες της Θεσσαλονίκης κρατά το ενδεχόμενο αυτό ανοιχτό στο «κάδρο» των ερευνών. Οι αρχές εξετάζουν αν η συμπλοκή ξεκίνησε από προσωπικές διαφορές ή αν η οπαδική ταυτότητα λειτούργησε ως αφορμή για την έκρηξη της βίας.

