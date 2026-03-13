Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 23χρονου άνδρα, ο οποίος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Ασφάλεια Θεσσαλονίκης για τη δολοφονία ενός 20χρονου στην Καλαμαριά. Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως είναι σοκαριστικές.

Η κατάθεση του 23χρονου και οι αντιφάσεις

Στην αρχική του κατάθεση, ο 23χρονος ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε επίθεση από μια ομάδα τουλάχιστον πέντε ατόμων, ανάμεσα στα οποία βρισκόταν και το θύμα. Δήλωσε ότι βρέθηκε σε κατάσταση πανικού, προσπαθώντας να αμυνθεί και ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει. «Ξαφνικά, είδα πέντε άτομα και άρχισαν να μου επιτίθενται με γροθιές. Προσπάθησα να αμυνθώ, αλλά έπεσα κάτω. Τότε, είδα στο έδαφος ένα μαχαίρι, το πήρα στο χέρι μου και στην προσπάθεια να αμυνθώ, το χρησιμοποίησα χωρίς να γνωρίζω ποιον χτυπάω», φέρεται να είπε, σύμφωνα με πληροφορίες του Mega.

Ωστόσο, οι καταθέσεις του 23χρονου εξελίχθηκαν με αντιφάσεις. Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, δικηγόρος του, ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος αναγνώρισε ότι κουβαλούσε ο ίδιος το μαχαίρι και ότι δέχτηκε επίθεση από τρία άτομα, αντί για πέντε. Επιπλέον, ανέφερε ότι γνώριζε το θύμα, κάτι που δεν είχε αναφέρει στην αρχική του κατάθεση. «Εγώ το θύμα το γνώριζα», φέρεται να είπε, συνδέοντας την επίθεση με ένα προηγούμενο περιστατικό που είχε συμβεί στο κατάστημα του πατέρα του τον Νοέμβριο, το οποίο είχε προκαλέσει ζημιές.

Η ιατροδικαστική έρευνα

Η ιατροδικαστική έρευνα αποκάλυψε ότι ο 20χρονος φέρει δύο τραύματα από μαχαίρι, τα οποία εντοπίζονται στην αριστερή πλευρά του θώρακα και στη δεξιά πλευρά της πλάτης. Η σορός του μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΑΠΘ, όπου πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες εξετάσεις και λήφθηκαν δείγματα για τοξικολογικές αναλύσεις. Η διαδικασία περιλαμβάνει και αξονική τομογραφία προκειμένου να ολοκληρωθούν οι έρευνες.

Προβληματισμός για τα κίνητρα της επίθεσης

Η ΕΛ.ΑΣ. διερευνά τα κίνητρα πίσω από τη δολοφονία, που ενδεχομένως να σχετίζονται με οπαδικά επεισόδια ή επιθέσεις από «αυτοαποκαλούμενους τιμωρούς». Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση και τη δραστηριότητα της τοπικής νεολαίας, προσπαθώντας να διαλευκάνουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει την ανάγκη για μεγαλύτερη προσοχή και παρέμβαση στις κοινωνικές σχέσεις των νέων, καθώς η βία φαίνεται να βρίσκει πρόσφορο έδαφος σε συγκρούσεις που μπορεί να προέρχονται από προγενέστερες παρεμβάσεις ή προσωπικές διαφορές. Η αστυνομία και οι τοπικοί φορείς καλούνται να αναλάβουν δράση προκειμένου να αποτραπούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

