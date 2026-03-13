Προσοχή: Νέα απάτη μέσω SMS από τον ΕΦΚΑ για ψευδή ενημέρωση

Στις τελευταίες ώρες, έχει προκύψει μια νέα ηλεκτρονική απάτη που αφορά την ενημέρωση πολιτών μέσω SMS, με φερόμενη προέλευση από τον e-ΕΦΚΑ. Συγκεκριμένα, οι αποδέκτες των μηνυμάτων ενημερώνονται ότι υπάρχει εκκρεμής πληρωμή για κοινωνική ασφάλιση και καλούνται να τακτοποιήσουν την οφειλή τους αμέσως μέσω ενός συγκεκριμένου συνδέσμου. Το μήνυμα επισημαίνει ότι η άμεση πληρωμή είναι απαραίτητη για να αποφευχθούν πρόσθετες χρεώσεις ή περιορισμοί στα ασφαλιστικά δικαιώματα των πολιτών.

Ωστόσο, ο σύνδεσμος που περιλαμβάνεται στο μήνυμα δεν παραπέμπει στον επίσημο ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, γεγονός που υποδηλώνει ότι πρόκειται για μια κλασική περίπτωση ηλεκτρονικού "ψαρέματος" (phishing) που στοχεύει στην κλοπή προσωπικών δεδομένων.

Η προειδοποίηση από τις αρχές

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το SMS αποστέλλεται από αριθμό του εξωτερικού. Οι οδηγίες που περιέχονται στο μήνυμα προτρέπουν τους παραλήπτες να απαντήσουν με τη λέξη «Ναι» εάν ο σύνδεσμος δεν ανοίγει. Αυτή η πρακτική είναι συχνά συνηθισμένη σε περιπτώσεις ηλεκτρονικών απατών, ενισχύοντας τη σημασία της προσοχής των πολιτών.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν να κάνουν κλικ σε συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε τέτοιου είδους μηνύματα. Επίσης, τονίζουν ότι οι δημόσιοι οργανισμοί δεν ζητούν ποτέ ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μέσω SMS.

Συμβουλές για την προστασία των πολιτών

Είναι κρίσιμο οι πολίτες να διαγράφουν άμεσα τέτοια μηνύματα και να μην ανταποκρίνονται σε αιτήματα που ζητούν προσωπικές ή τραπεζικές πληροφορίες. Η πρόληψη είναι η καλύτερη στρατηγική απέναντι σε τέτοιες ηλεκτρονικές απάτες. Σε περίπτωση που κάποιος υποπτευθεί ότι έχει πέσει θύμα απάτης, συστήνεται να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες αρχές για να αναφέρει το περιστατικό.

Η αναδυόμενη αυτή απάτη τονίζει την ανάγκη για διαρκή επαγρύπνηση από τους πολίτες σχετικά με την ασφάλεια των προσωπικών τους δεδομένων. Η τεχνολογία εξελίσσεται συνεχώς και οι απατεώνες γίνονται ολοένα και πιο επιτήδειοι στην προσέγγισή τους. Ο δημόσιος τομέας και οι αρμόδιες αρχές οφείλουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ευαισθητοποίηση των πολιτών, προκειμένου να μειωθούν οι περιπτώσεις ηλεκτρονικής απάτης.

