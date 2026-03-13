Συνεχίζονται οι έρευνες από την αστυνομία Θεσσαλονίκης σχετικά με τη δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (12/03) εναντίον ενός 20χρονου στη Καλαμαριά. Οι αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει έναν νεαρό που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση και αυτή τη στιγμή τον αναζητούν. Παρά τις πληροφορίες που αρχικά ανέφεραν οπαδικά κίνητρα, οι αστυνομικοί διερευνούν και την πιθανότητα προσωπικών διαφορών να είναι η αιτία της επίθεσης.

Φίλοι του θύματος παρέχουν καταθέσεις στην αστυνομία, με σκοπό να συμβάλουν στην αποκάλυψη τυχόν σχέσεων ή διαφορών που μπορεί να είχε ο 20χρονος με τους δράστες.

Το σκηνικό της επίθεσης

Η δολοφονική επίθεση εκτυλίχθηκε γύρω στις 10 το βράδυ, όταν το ΕΚΑΒ έλαβε κλήση για τραυματία από μαχαίρι, ο οποίος βρισκόταν αιμόφυρτος στο δρόμο στην οδό Αργοναυτών. Στην περιοχή έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της ΕΛΑΣ και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι παρείχαν πρώτες βοήθειες στον νεαρό. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες, ο 20χρονος κατέληξε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ γύρω στις 12:30.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι τρία άτομα είχαν στήσει «καρτέρι» στον θύμα, τον κυνήγησαν, τον ακινητοποίησαν και τον μαχαίρωσαν, με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατό του.

Σημαντικά στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος

Στον τόπο της επίθεσης, βρέθηκε ιατροδικαστής και αρκετοί αστυνομικοί, οι οποίοι συγκέντρωσαν στοιχεία. Το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες της περιοχής αναμένεται να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην έρευνα.

Σήμερα, δόθηκε στη δημοσιότητα βίντεο που καταγράφει τη στιγμή που ο 20χρονος τρέχει, τραυματισμένος από μαχαίρι στην πλάτη του, μαζί με δύο φίλους του. Τελικά, έπεσε κοντά σε κάδο απορριμμάτων στην οδό Αργοναυτών, όπου και τον βρήκαν οι αρχές.

Η δολοφονία του 20χρονου στη Θεσσαλονίκη αναδεικνύει για άλλη μια φορά την ανάγκη για ενίσχυση της ασφάλειας και τη συστηματική παρακολούθηση των δράσεων που σχετίζονται με τη βία. Η αστυνομία, μέσω των ερευνών της, προσπαθεί να ρίξει φως στα αίτια της επίθεσης και να αποδώσει δικαιοσύνη. Οι καταθέσεις φίλων του θύματος και τα στοιχεία από τις κάμερες αναμένεται να αποτελέσουν κρίσιμες πληροφορίες για την πορεία της υπόθεσης.

