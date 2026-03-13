Σοκ στη Θεσσαλονίκη: Γυναίκα κλείδωσε τον βιαστή της στο σπίτι της και κάλεσε την αστυνομία

Συγκλονιστική υπόθεση σημειώθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. προχώρησαν στη σύλληψη ενός 55χρονου αλλοδαπού, ο οποίος κατηγορείται για βιασμό και απόπειρα βιασμού σε βάρος μιας 52χρονης γυναίκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα κάλεσε την Άμεση Δράση το βράδυ της περασμένης ημέρας, όταν ο 55χρονος επιχείρησε να εισέλθει βίαια στο διαμέρισμά της.

Η 52χρονη, αν και βρέθηκε σε κατάσταση πανικού, αντέδρασε γρήγορα και κατάφερε να κλειδώσει τον δράστη μέσα στο σπίτι μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί. Η ψυχραιμία της στην κρίσιμη αυτή στιγμή φαίνεται πως έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αποτροπή ενός σοβαρού εγκλήματος.

Σοβαρές καταγγελίες για προηγούμενη επίθεση

Πέρα από την απόπειρα βιασμού, η καταγγελία της γυναίκας αναφέρει ότι ο 55χρονος την είχε βιάσει λίγες μέρες νωρίτερα, εντός του ιδίου διαμερίσματος, απειλώντας την να μην αναφέρει το περιστατικό στις αρχές. Αυτή η επαναλαμβανόμενη βία δείχνει την σοβαρότητα της κατάστασης και την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις από τις αρχές.

Ο δράστης, αλβανικής καταγωγής, οδηγήθηκε στην εισαγγελία ποινικής δίωξης, όπου θα αντιμετωπίσει τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Αντίκτυπος στην κοινωνία

Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και συζήτηση στην τοπική κοινωνία, αναδεικνύοντας το ζήτημα της γυναικείας ασφάλειας και της βίας κατά των γυναικών. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι τέτοιες καταστάσεις δεν πρέπει να μένουν ατιμώρητες και ότι οι θύματα πρέπει να νιώθουν ασφαλή να αναφέρουν τέτοιες επιθέσεις.

Η συγκεκριμένη περίπτωση ενισχύει την ανάγκη για περισσότερες δράσεις και προγράμματα ευαισθητοποίησης γύρω από την κακοποίηση και τη βία στις σχέσεις, καθώς και την υποστήριξη γυναικών που έχουν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις.

