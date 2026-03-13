Το τελευταίο διάστημα, ένα παραπλανητικό SMS έχει αρχίσει να κυκλοφορεί ευρέως, ενημερώνοντας τους παραλήπτες ότι έχουν καταλογιστεί πρόστιμα από την Τροχαία και καλούνται να τα εξοφλήσουν άμεσα. Ο σκοπός του μηνύματος είναι προφανής: να οδηγήσει τους χρήστες να πατήσουν σε έναν σύνδεσμο, μέσω του οποίου θα μπορούσαν να υποκλαπούν τα προσωπικά ή τραπεζικά τους στοιχεία.

Μια από τις προσωπικότητες που παραλίγο να πέσουν θύμα αυτής της απάτης είναι η γνωστή γιατρός και δημόσια προσωπικότητα, Ματίνα Παγώνη. Την τελευταία στιγμή, ωστόσο, την έσωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η παρέμβαση της Δημογλίδου

Κατά τη διάρκεια μιας εκπομπής του Mega το πρωί της Παρασκευής, οι δημοσιογράφοι Ιορδάνης Χασαπόπουλος και Ανθή Βούλγαρη αναφέρθηκαν στο περιστατικό. Στο πλαίσιο της εκπομπής, η Ματίνα Παγώνη δέχτηκε το SMS και, όπως αποκάλυψε, η Κωνσταντία Δημογλίδου μπήκε στην επικοινωνία και την προειδοποίησε.

«Τώρα θα έχω υποχρέωση, υποχρέωση της είναι να μας ενημερώνει», δήλωσε με χιούμορ η κ. Παγώνη, προσθέτοντας απευθυνόμενη στην Δημογλίδου: «θέλετε να πείτε τώρα ότι με σώσατε;». Η ίδια αποκάλυψε ότι είχε στο παρελθόν κάποιες παραβάσεις και, αρχικά, σκέφτηκε μήπως αφορούσαν αυτές το μήνυμα.

Η προειδοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας

Αναφορικά με το συγκεκριμένο SMS και την αυξανόμενη αποστολή του, η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση για να προειδοποιήσει τους πολίτες. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα μηνύματα αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και αποσκοπούν στην εξαπάτηση των χρηστών.

Η Αστυνομία καλεί τους πολίτες να είναι προσεκτικοί, τονίζοντας ότι: - Δεν πρέπει να ανοίγουν τους συνδέσμους που περιέχονται σε τέτοια μηνύματα. - Να μην απαντούν στα μηνύματα αυτά. - Να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία. - Να διαγράφουν άμεσα τα μηνύματα από τις συσκευές τους.

Η προσοχή στις περιπτώσεις αυτές είναι κρίσιμη, καθώς οι επιτήδειοι βρίσκουν συνεχώς νέους τρόπους για να παραπλανούν τους χρήστες.

Το περιστατικό με τη Ματίνα Παγώνη αναδεικνύει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή απέναντι σε τέτοιου είδους απάτες, που εκμεταλλεύονται την ανησυχία των πολιτών για τυχόν νομικά ζητήματα. Η έγκαιρη παρέμβαση της Κωνσταντίας Δημογλίδου μπορεί να συνέβαλε στο να αποφευχθούν σοβαρές συνέπειες για την κ. Παγώνη, ωστόσο η γενική προειδοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ένα μήνυμα που πρέπει να φτάσει σε όλους τους πολίτες, προκειμένου να προστατευθούν από την απάτη.

