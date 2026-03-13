Συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο: Ο 20χρονος καταρρέει μετά από μαχαίρωμα στη Θεσσαλονίκη

Συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο: Ο 20χρονος καταρρέει μετά από μαχαίρωμα στη Θεσσαλονίκη

Ένα σοκαριστικό βίντεο αποτυπώνει τη στιγμή που ένας 20χρονος καταρρέει δίπλα σε κάδο απορριμμάτων στην Καλαμαριά, Θεσσαλονίκης, έπειτα από μια θανατηφόρα επίθεση. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Πέμπτης, λίγο πριν από τις 23:00, όταν ο νεαρός, μέλος οργανωμένης οπαδικής ομάδας του ΠΑΟΚ, δέχθηκε μαχαιριά στον πνεύμονα.

Στο βίντεο, που προβλήθηκε από την ΕΡΤ, ο 20χρονος φαίνεται να κάνει μερικά βήματα πριν σωριαστεί στο έδαφος, δίπλα στον κάδο. Δύο φίλοι του τρέχουν να απομακρυνθούν από το σημείο, αφήνοντάς τον πίσω. Μάρτυρες αναφέρουν ότι τον εντόπισαν αιμόφυρτο και αναίσθητο, με ένα ασθενοφόρο να φτάνει άμεσα για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου κατέληξε λίγες ώρες αργότερα.

Μαρτυρίες από το σημείο της επίθεσης

«Είδαμε εδώ πεσμένο παιδί, ήταν αιμόφυρτο μπροστά στον κάδο. Είχε έρθει το ασθενοφόρο», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας στο thestival.gr. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες της επίθεσης ήταν τρία άτομα, τα οποία, αφού χτύπησαν τον 20χρονο, απομακρύνθηκαν από το σημείο. Μια αστυνομικός που έφτασε αμέσως στο σημείο προσπάθησε να τους κυνηγήσει, αλλά χωρίς επιτυχία.

Υπόθεση με περίπλοκες διαστάσεις

Η έρευνα για την επίθεση έχει ανατεθεί στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι ο 20χρονος είχε συμμετάσχει σε συμπλοκές στο παρελθόν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο νεαρός είχε συμμετάσχει σε μια ομάδα που προσποιούνταν ότι είναι ανήλικες κοπέλες και έκλεινε ραντεβού με ενήλικες, τους οποίους στη συνέχεια χτυπούσαν και λήστευαν.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει τη διαδικασία λήψης καταθέσεων και αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή για να ρίξει φως στις συνθήκες της δολοφονικής αυτής επίθεσης.

Η επίθεση αυτή αναδεικνύει τη σοβαρότητα της οπαδικής βίας στη χώρα, καθώς και τις πολύπλοκες κοινωνικές σχέσεις που διαμορφώνονται γύρω από αυτές τις ομάδες. Οι αρχές καλούνται να διερευνήσουν όχι μόνο την επίθεση αυτή καθαυτή, αλλά και τις ευρύτερες συνθήκες που οδηγούν σε τέτοιες εγκληματικές συμπεριφορές. Η ανάγκη για περισσότερη ασφάλεια και πρόληψη στα αθλητικά γεγονότα είναι επιτακτική, προκειμένου να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά στο μέλλον.

