Στη στρατηγικής σημασίας βάση της Σούδας, η αστυνομία και η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) προχώρησαν στη σύλληψη ενός Πολωνού υπηκόου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε δραστηριότητες κατασκοπείας. Ο άνδρας εντοπίστηκε να φωτογραφίζει στρατιωτικές εγκαταστάσεις και αναφορά του ΣΚΑΪ υποδεικνύει ότι χρησιμοποιούσε ένα βαν με πολωνικές πινακίδες προκειμένου να καλύψει τις κινήσεις του.

Η επιχείρηση παρακολούθησης του υπόπτου από τις αρχές ήταν ενδελεχής, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του. Ο Πολωνός είχε εγκατασταθεί κοντά στη βάση, και φέρεται να έχει προγραμματίσει τη διαφυγή του από τη χώρα.

Προγενέστερες συλλήψεις και επισημάνσεις

Η συγκεκριμένη σύλληψη έρχεται σε συνέχεια άλλων περιστατικών που έχουν προκαλέσει ανησυχία. Στις 2 Μαρτίου, οι αρχές είχαν προσαγάγει έναν 36χρονο Γεωργιανό, ο οποίος επίσης ήταν ύποπτος για κατασκοπεία. Ο Γεωργιανός είχε φτάσει στην Ελλάδα στις 3 Φεβρουαρίου και είχε εγκατασταθεί σε ξενοδοχείο με θέα την αμερικανική βάση.

Σημαντική είναι η αναφορά ότι ο Γεωργιανός είχε προσπαθήσει να αλλάξει ξενοδοχείο, επιδιώκοντας να κλείσει το ίδιο δωμάτιο που είχε διαμείνει προηγουμένως ένας 26χρονος Αζέρος, ο οποίος είχε συλληφθεί το καλοκαίρι του 2025 για παρόμοιες κατηγορίες. Οι αρχές εντόπισαν το όνομά του στις επαφές του κινητού του Αζέρου και σε συνομιλίες που είχαν οι δύο άνδρες.

Φωτογραφίες και στρατιωτικό υλικό

Κατά την έρευνα στο κινητό του Γεωργιανού, οι αρχές αποκάλυψαν την ύπαρξη κρυπτογραφημένου λογισμικού μηνυμάτων στα αραβικά και τα περσικά, καθώς και ευαίσθητο στρατιωτικό υλικό. Ο άνδρας είχε φωτογραφίσει το αμερικανικό αεροπλανοφόρο που κατέπλευσε στη Σούδα στις 24 Φεβρουαρίου, ημέρα που τον εντόπισαν οι αρχές στο λιμάνι.

Στις 2 Μαρτίου, λίγο πριν επιχειρήσει να διαφύγει από την Ελλάδα μέσω του αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος, συνελήφθη από την ΕΥΠ, η οποία τον παρακολουθούσε στενά.

Επικίνδυνες σχέσεις και παραλληλίες

Το περιστατικό στη Σούδα δεν είναι απομονωμένο. Μόλις δύο ημέρες πριν τη σύλληψη του 26χρονου Αζέρου στην Κύπρο, οι αρχές είχαν προχωρήσει στη σύλληψη ενός ακόμα κατασκόπου που φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε περιοχές όπως η Λεμεσός και η Πάφος. Ο δράστης φερόταν να διατηρούσε επαφές με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Η κατάσταση αυτή εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια στη περιοχή της Σούδας και τις πιθανές απειλές που προκύπτουν από κατασκοπευτικές δραστηριότητες ξένων δυνάμεων.

