Αποκαλυπτική έκθεση της ΕΥΠ: Χάκερ επιτίθενται στην Ελλάδα με εντολές από ξένα κράτη

Η νέα έκθεση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) αποκαλύπτει σοβαρές επιθέσεις που δέχτηκε η Ελλάδα από ομάδες χάκερ, οι οποίες φαίνεται να δρουν υπό εντολές ξένων κρατών. Σύμφωνα με την αναφορά, εντός του 2025, η ΕΥΠ αντέτεινε 19 σημαντικές ηλεκτρονικές επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές του Δημοσίου. Μάλιστα, οι επιθέσεις αυτές περιλάμβαναν και έξι περιστατικά όπου οι χάκερ ζήτησαν «λύτρα» για την απελευθέρωση δεδομένων, καθώς και άλλες έξι περιπτώσεις κλοπής e-mail και προσωπικών πληροφοριών.

Στρατηγικές επιθέσεις και χώρες υποστήριξης

Οι αναλύσεις της ΕΥΠ δείχνουν ότι οι επιθέσεις προήλθαν από ομάδες με υψηλή τεχνική εξειδίκευση, οι οποίες πιθανώς υποστηρίζονται από κυβερνήσεις άλλων κρατών. Οι επιτιθέμενοι φαίνεται να επιδιώκουν τη μακροχρόνια παραμονή τους σε κρίσιμα δίκτυα, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών και την προετοιμασία για πιθανές μελλοντικές επιχειρήσεις αποσταθεροποίησης. Η έκθεση αναφέρει ότι οι επιθέσεις επηρεάζουν και την αλυσίδα εφοδιασμού της χώρας.

Νέες μέθοδοι στρατολόγησης εξτρεμιστών

Στο πλαίσιο της έκθεσης, επισημαίνονται οι σύγχρονες μέθοδοι στρατολόγησης εξτρεμιστών μέσω διαδικτυακών παιχνιδιών και εικονικών κοινοτήτων. Η ΕΥΠ αναγνωρίζει αυτή την εξέλιξη ως ανησυχητική, καθώς οι ευάλωτοι νέοι γίνονται στόχοι προσηλυτισμού. Η διασύνδεση μεταξύ κατασκοπείας, τρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος ενισχύει περαιτέρω την πολυπλοκότητα των απειλών, με εγκληματικά δίκτυα να λειτουργούν ως «εντολοδόχοι» υπέρ τρίτων.

Κίνδυνοι από το σκοτεινό διαδίκτυο

Η έκθεση επισημαίνει επίσης τους κινδύνους από το σκοτεινό διαδίκτυο, όπου λειτουργούν πλατφόρμες που προσφέρουν υπηρεσίες κυβερνοεπιθέσεων και πωλούν εργαλεία κακόβουλου λογισμικού. Αυτές οι υπηρεσίες είναι πλέον διαθέσιμες και σε μη τεχνικά καταρτισμένα άτομα, γεγονός που διευρύνει τη βάση των πιθανών απειλών για την ασφάλεια της χώρας.

Στρατηγικές θωράκισης

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, οι ελληνικές Αρχές έχουν δημιουργήσει το Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας, την Εθνική CERT και τη Διεύθυνση Κυβερνοχώρου, προκειμένου να βελτιώσουν την ασφάλεια των δημόσιων υποδομών και να εξασφαλίσουν την προστασία από εξωτερικές απειλές.

Η έκθεση της ΕΥΠ αναδεικνύει την αυξανόμενη πίεση που δέχεται η χώρα από κυβερνοεπιθέσεις, οι οποίες συνδέονται με διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις. Η ανάγκη για ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και η προσαρμογή στις σύγχρονες προκλήσεις είναι επιτακτική. Καθώς οι μέθοδοι των επιτιθέμενων εξελίσσονται, οι Αρχές καλούνται να παραμείνουν σε εγρήγορση και να αναπτύξουν στρατηγικές που θα θωρακίσουν την ελληνική ψηφιακή υποδομή.

