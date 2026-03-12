Αφορμή για νομικές ενέργειες από τον δικηγόρο της οικογένειας εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη, Μπάμπη Αποστολίδη, αποτέλεσε επιστολή που έστειλαν γονείς μαθητών του 3ου Γενικού Λυκείου, σχετική με τον θάνατο της Σοφίας Χρηστίδου.

Μηνυτήρια αναφορά για ανώνυμη επιστολή

Ο Μπάμπης Αποστολίδης, εκπροσωπώντας την οικογένεια της Σοφίας Χρηστίδου, αντέτεινε στα όσα περιλαμβάνονται στην ανώνυμη επιστολή των γονέων ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον τους. Η επιστολή φαίνεται να περιέχει ισχυρισμούς που αφορούν τις συνθήκες γύρω από τον θάνατο της εκπαιδευτικού, γεγονός που ο δικηγόρος χαρακτηρίζει επιζήμιο για την μνήμη της και την οικογένειά της.

Αντίκτυποι στην κοινότητα

Η συγκεκριμένη υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης, με πολλούς εκπαιδευτικούς και γονείς να εκφράζουν την υποστήριξή τους στην οικογένεια της αδικοχαμένης καθηγήτριας. Ο δικηγόρος επισημαίνει την ανάγκη να διαφυλαχθεί η τιμή και η μνήμη της Σοφίας Χρηστίδου, καθώς και να καταδειχθεί η ευθύνη όσων προχωρούν σε δημόσιες καταγγελίες χωρίς να επιβεβαιώνονται τα γεγονότα.

Σχόλια και αντιδράσεις

Η απόφαση του δικηγόρου να προχωρήσει σε μήνυση έχει προκαλέσει ποικιλία αντιδράσεων, με αρκετούς να υπογραμμίζουν τη σημασία της υπευθυνότητας στις δημόσιες δηλώσεις. Οι γονείς των μαθητών που υπέγραψαν την επιστολή φαίνεται να επιμένουν στην θέση τους, υποστηρίζοντας ότι οι ανησυχίες τους προέρχονται από την επιθυμία να προστατεύσουν τα παιδιά τους και την εκπαιδευτική διαδικασία.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει την ευαίσθητη ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία της έκφρασης και την προστασία της μνήμης των ατόμων που έχουν φύγει από τη ζωή. Οι εξελίξεις θα παρακολουθούνται στενά από την εκπαιδευτική κοινότητα και τους νομικούς κύκλους στην Θεσσαλονίκη.

