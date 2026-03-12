Στο νοσοκομείο Κατερίνης νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μια 61χρονη Γερμανίδα τουρίστρια, η οποία δέχτηκε επίθεση από αγέλη σκύλων χθες το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια περιπάτου της σε περιοχή του Λιτοχώρου στην Πιερία. Το περιστατικό συνέβη την Τετάρτη γύρω στις 12:30, όταν η γυναίκα, που βρισκόταν στην Ελλάδα για διακοπές με τον σύζυγό της, περπατούσε μόνη της λίγο έξω από το Λιτόχωρο.

Η τουρίστρια κατάφερε να καλέσει τον σύζυγό της και να τον ενημερώσει για την επίθεση. Εκείνος την μετέφερε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν την ανάγκη για μεταφορά της στο νοσοκομείο Κατερίνης. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η γυναίκα φέρει σοβαρά τραύματα στο σώμα, το πρόσωπο και το κεφάλι, και χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Στη φυλακή ο αντιδήμαρχος για τα αδέσποτα

Αφορμή για την κινητοποίηση των αρχών αποτέλεσε η σοβαρότητα του περιστατικού, που οδήγησε στη σύλληψη του αντιδημάρχου Δίον – Ολύμπου, αρμόδιου για τα αδέσποτα ζώα. Ο αντιδήμαρχος αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση του νόμου περί ευζωίας των ζώων συντροφιάς και σωματική βλάβη από αμέλεια. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα εντός της ημέρας.

Η κατάσταση της γυναίκας παρακολουθείται στενά από τους γιατρούς, καθώς οι επιπτώσεις από την επίθεση είναι σοβαρές και απαιτούν προσεκτική ιατρική φροντίδα.

Το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα σχετικά με την ασφάλεια των τουριστών και την ανάγκη για καλύτερη διαχείριση των αδέσποτων ζώων στις τουριστικές περιοχές. Η αντίδραση των τοπικών αρχών, καθώς και η ευθύνη που φέρουν οι υπεύθυνοι για την ευζωία των ζώων, είναι κρίσιμη για την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

