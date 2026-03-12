Ένα σοκαριστικό περιστατικό βίας σημειώθηκε στην πόλη των Ιωαννίνων, όπου ένας 15χρονος συνελήφθη για την άγρια επίθεση σε βάρος ενός 17χρονου. Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τρίτης, όταν οι δύο ανήλικοι ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση, η αιτία της οποίας παραμένει αδιευκρίνιστη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προήλθαν από αστυνομικές πηγές, η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο όταν ο 15χρονος επιτέθηκε στον 17χρονο, χρησιμοποιώντας βία με γροθιές και κλωτσιές. Οι επιθέσεις ήταν τόσο σφοδρές που ο νεαρός υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο μάτι, γεγονός που απαιτούσε άμεση ιατρική παρέμβαση.

Επείγουσα ιατρική διακομιδή

Αμέσως μετά την επίθεση, ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο στα Ιωάννινα, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν την κρισιμότητα της κατάστασής του. Έτσι, αποφασίστηκε η επείγουσα διακομιδή του στην Αθήνα για χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης του τραυματισμένου ματιού. Αυτή τη στιγμή, ο νεαρός παραμένει νοσηλευόμενος και η κατάσταση της υγείας του παρακολουθείται στενά από τους ιατρούς.

Σύλληψη και κατηγορίες

Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων προχώρησαν στη σύλληψη του 15χρονου δράστη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ο ανήλικος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, όπου θα αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με την περαιτέρω διαδικασία.

Αντίκτυποι στην τοπική κοινωνία

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, με πολλούς κατοίκους να εκφράζουν την ανησυχία τους για την αύξηση της βίας μεταξύ ανηλίκων. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν δράση προκειμένου να αντιμετωπίσουν τέτοιες καταστάσεις και να προάγουν την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των νέων.

