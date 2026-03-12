Μετά τον σεισμό που έπληξε τα Ιωάννινα το πρωί της Κυριακής, ο Δήμος Ιωαννιτών προχώρησε σε έκτακτους ελέγχους στα σχολεία της περιοχής προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Οι έλεγχοι αυτοί περιλαμβάνουν αυτοψίες από μικτά κλιμάκια που συγκροτούνται από τον Δήμο και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – Τμήμα Ηπείρου.

Σύσκεψη και μέτρα ασφαλείας

Στο δημαρχείο, ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας συγκάλεσε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι των σχολικών επιτροπών, διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και στελέχη των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. Η συνεδρίαση αυτή είχε ως στόχο την καλύτερη οργάνωση των ελέγχων και την ενημέρωση για την κατάσταση των σχολικών κτιρίων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν, οι αυτοψίες έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ αναμένονται και δευτεροβάθμιοι έλεγχοι από την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης ασφάλεια των υποδομών. Ο Δήμος Ιωαννιτών τονίζει ότι η διαδικασία των ελέγχων είναι σε εξέλιξη και ότι η ασφάλεια της σχολικής κοινότητας παραμένει η προτεραιότητα.

Σχολεία που θα παραμείνουν κλειστά

Στο πλαίσιο των παραπάνω ελέγχων, ανακοινώθηκε ότι ορισμένα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά έως την Παρασκευή, 20 Μαρτίου. Αυτά περιλαμβάνουν:

- Πρότυπο Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής - 3ο Δημοτικό «Μαρούτσειο» - 7ο Δημοτικό «Παυλίδειος Σχολή» και 4ο Νηπιαγωγείο (συστεγάζονται) - Ειδικό Νηπιαγωγείο που συστεγάζεται με τα παραπάνω - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων - 5ο Δημοτικό «Βαλάνειος Σχολή» - Γυμνάσιο Πεδινής

Ο Δήμος καλεί τους γονείς και τους μαθητές να παρακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και να παραμένουν σε επαφή για τυχόν περαιτέρω ενημερώσεις σχετικά με την κατάσταση των σχολικών μονάδων.

Η απόφαση του Δήμου Ιωαννιτών να κλείσει τα σχολεία για τη διάρκεια των ελέγχων ασφαλείας αντανακλά την ανάγκη για προληπτικά μέτρα μετά από σεισμικά γεγονότα. Η ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού είναι πρωταρχικής σημασίας, και οι ενέργειες αυτές δείχνουν τη δέσμευση των τοπικών αρχών να εξασφαλίσουν την ομαλή και ασφαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων. Οι συνεχείς έλεγχοι και οι συνεργασίες με εξειδικευμένους φορείς είναι κρίσιμες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην εκπαιδευτική διαδικασία.

