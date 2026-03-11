Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Προειδοποίηση για ψευδή μηνύματα με δήθεν παραβάσεις τροχαίας

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την αύξηση των παραπλανητικών μηνυμάτων τύπου phishing που δέχονται οι πολίτες. Όπως επισημαίνεται, τα μηνύματα αυτά ενημερώνουν ψευδώς για ανεξόφλητα πρόστιμα τροχαίας και καλούν τους παραλήπτες να επισκεφθούν συγκεκριμένους συνδέσμους για να ελέγξουν λεπτομέρειες ή να προχωρήσουν σε πληρωμές.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς αυτά τα μηνύματα προσπαθούν να μιμηθούν δημόσιες υπηρεσίες ή κρατικούς φορείς χρησιμοποιώντας παραπλανητικές διατυπώσεις και ύποπτες διαδικτυακές διευθύνσεις. Ο στόχος τους είναι η εξαπάτηση και η υποκλοπή προσωπικών ή τραπεζικών στοιχείων.

Οδηγίες αποφυγής εξαπάτησης

Η ανακοίνωση του Υπουργείου τονίζει ότι οι πολίτες δεν πρέπει να ακολουθούν τους συνδέσμους που περιέχονται στα μηνύματα και επίσης δεν θα πρέπει να απαντούν σε αυτά. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι δημόσιοι φορείς δεν στέλνουν SMS που ζητούν πληρωμές προστίμων ή προσωπικά στοιχεία μέσω συνδέσμων.

Η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, που ανήκει στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, παρέχει χρήσιμες οδηγίες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της ιδιωτικότητας των πολιτών.

Τι είναι το phishing;

Το phishing είναι μια μορφή διαδικτυακής εξαπάτησης, όπου ο αποστολέας προσπαθεί να μιμηθεί μια αξιόπιστη οντότητα, καλώντας τον παραλήπτη να ακολουθήσει οδηγίες που περιλαμβάνουν την εκχώρηση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Αυτές οι οδηγίες μπορεί να περιλαμβάνουν την υποχρέωση να ακολουθήσουν έναν ηλεκτρονικό σύνδεσμο ή να δώσουν προσωπικά στοιχεία όπως κωδικούς, στοιχεία ταυτότητας, τραπεζικούς λογαριασμούς και άλλα.

Συμβουλές για προστασία από phishing επιθέσεις

Το Υπουργείο δίνει ορισμένες πρακτικές συμβουλές για την προστασία από τέτοιες επιθέσεις. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι επιφυλακτικοί και να μην παρέχουν προσωπικά στοιχεία, όπως κωδικούς Taxis ή e-Banking, σε υποτιθέμενους διαμεσολαβητές, νομικά γραφεία ή άλλους επιτήδειους που υπόσχονται δήθεν εξυπηρέτηση σε διάφορες υποθέσεις. Συνιστάται επίσης η πρόσβαση μέσω των επίσημων ιστοσελίδων των φορέων και όχι μέσω συνδέσμων σε μηνύματα.

