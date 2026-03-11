Η ευθύνη για την πατρίδα αφορά όλους: Πρόσκληση του ΓΕΣ για εθελοντική στράτευση γυναικών

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) εγκαινιάζει μια σημαντική πρωτοβουλία στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων, καλώντας τις γυναίκες να συμμετάσχουν εθελοντικά στη στρατιωτική θητεία. Μέσω ενός προωθητικού βίντεο, το οποίο εκπέμπει το μήνυμα «η ευθύνη για την πατρίδα αφορά όλους», το ΓΕΣ προσκαλεί τις γυναίκες να συμβάλουν ενεργά στην εθνική άμυνα, επισημαίνοντας παράλληλα τις επαγγελματικές ευκαιρίες που προσφέρει ο Στρατός Ξηράς.

Πληροφορίες για την κατάταξη

Οι γυναίκες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην εθελοντική θητεία πρέπει να είναι ηλικίας 20 έως 26 ετών και μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Στρατού Ξηράς (army.gr) μέχρι τις 31 Μαρτίου. Η διάρκεια της θητείας θα είναι 12 μήνες, με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής των υποψηφίων να προγραμματίζεται για τον Απρίλιο. Οι πρώτες εθελόντριες αναμένονται να παρουσιαστούν στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υλικού Πολέμου (ΚΕΥΠ) στη Λαμία στα τέλη Ιουνίου.

Κριτήρια επιλογής

Για να γίνουν δεκτές, οι υποψήφιες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια:

- Να είναι ηλικίας 20-26 ετών. - Να έχουν σωματική ικανότητα κατηγορίας Ι/1 ή Ι/2. - Να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο.

Οι εθελόντριες θα απολαμβάνουν την ίδια στρατιωτική ιδιότητα με τους άνδρες οπλίτες και θα υπόκεινται στους ίδιους νόμους και κανονισμούς, με την επιλογή να γίνουν Δόκιμες Έφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ).

Κίνητρα και επαγγελματική αποκατάσταση

Η εθελοντική θητεία προσφέρει όχι μόνο τη δυνατότητα προσφοράς στην πατρίδα, αλλά και ένα ελκυστικό πακέτο προνομίων που διευκολύνει την ένταξη στην αγορά εργασίας:

- **Μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ**: Η θητεία θα προσφέρει επιπλέον μόρια για προσλήψεις στο Δημόσιο, δίνοντας ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. - **Προϋπηρεσία**: Ο χρόνος υπηρεσίας θα αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία, ενισχύοντας το βιογραφικό των γυναικών. - **Επαγγελματική εξέλιξη**: Υπάρχει η δυνατότητα ανακατάταξης ως Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) ή πρόσληψης ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ). - **Κοινωνικές παροχές**: Οι εθελόντριες θα έχουν πρόσβαση σε στρατιωτικά νοσοκομεία και λέσχες.

Προτεραιότητα σε πτυχιούχους

Το ΓΕΣ έχει προβλέψει ειδικές ρυθμίσεις για την πρόσληψη πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (π.χ. νοσηλεύτριες, διοικητικοί) στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Εφεδρεία και συμμετοχή

Μετά την ολοκλήρωση της 12μηνης θητείας, οι γυναίκες θα ενταχθούν στην εφεδρεία του Στρατού Ξηράς μέχρι την ηλικία των 40 ετών. Στο προωθητικό βίντεο, η εθελοντική στράτευση παρουσιάζεται ως μια συνειδητή προσωπική απόφαση, που ενισχύει την ασφάλεια της χώρας και προσφέρει σημαντικά εφόδια για το μέλλον των συμμετεχουσών.

Το βίντεο ακολουθεί τη διαδρομή μιας νεαρής γυναίκας από την είσοδό της στο κέντρο νεοσυλλέκτων μέχρι την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και την απονομή του βαθμού της, παρέχοντας πληροφορίες για τις απαιτήσεις συμμετοχής.

Η πρωτοβουλία του ΓΕΣ για την εθελοντική στράτευση γυναικών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ισότητα και την ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις. Ενσωματώνοντας κίνητρα που σχετίζονται με την επαγγελματική αποκατάσταση και την αναγνώριση της προϋπηρεσίας, η πρόσκληση αυτή προσπαθεί να προσελκύσει περισσότερες γυναίκες να συμμετάσχουν, ενθαρρύνοντας ταυτόχρονα την αίσθηση του καθήκοντος προς την πατρίδα.

