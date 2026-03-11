Αγωνία για 10χρονο παιδί: Καρδιακή ανακοπή σε κολυμβητήριο στη Θεσσαλονίκη

Σοκ προκάλεσε η είδηση ενός 10χρονου παιδιού που υπέστη καρδιακή ανακοπή το απόγευμα της Τετάρτης στο Ποσειδώνιο Κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της κολύμβησης, και άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Άμεση παρέμβαση από το ΕΚΑΒ

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και γιατρός του ΕΚΑΒ, οι οποίοι εφάρμοσαν το πρωτόκολλο Εξειδικευμένης Υποστήριξης Ζωής. Η παρέμβαση αυτή ήταν καθοριστική, καθώς το παιδί κατάφερε να επανέλθει. Αφού σταθεροποιήθηκε η κατάσταση του, διακομίστηκε με ασφάλεια στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, όπου θα υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις και αντιμετώπιση.

Συνδρομή και υποστήριξη

Η επιχείρηση διάσωσης περιλάμβανε τη συμμετοχή ενός συμβατικού ασθενοφόρου και μιας Κινητής Ιατρικής Μονάδας, με τη βοήθεια τεσσάρων διασωστών και ενός γιατρού από το ΕΚΑΒ. Η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα της αντίδρασης των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης συνέβαλαν στην καλύτερη δυνατή εξέλιξη της κατάστασης του παιδιού.

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει τη σημασία της άμεσης ιατρικής παρέμβασης σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής, ειδικά σε ευαίσθητες ηλικίες όπως αυτή των παιδιών. Η ετοιμότητα των διασωστών και η εφαρμογή των κατάλληλων πρωτοκόλλων μπορεί να αποβεί σωτήρια. Είναι σημαντικό να υπάρχει πάντα επίβλεψη και κατάλληλη εκπαίδευση σε χώρους όπως τα κολυμβητήρια, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μικρών κολυμβητών.

