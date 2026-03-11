Ένα απολύτως ανησυχητικό περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου δύο ανήλικοι κατασκεύασαν και πυροδότησαν έναν εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε σχολείο. Οι πληροφορίες δείχνουν ότι οι μαθητές αντλούσαν έμπνευση από βίντεο που παρακολούθησαν στο TikTok, γεγονός που προκαλεί σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την επιρροή των κοινωνικών μέσων στα νέα παιδιά.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, οι ανήλικοι φαίνεται να απομακρύνονται από το σημείο λίγο πριν ο μηχανισμός, ο οποίος περιλάμβανε γκαζάκια, πυροδοτηθεί.

Σύλληψη και κατηγορίες

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τριών μαθητών γυμνασίου, οι οποίοι οδηγήθηκαν στις αρχές και ζήτησαν προθεσμία για να απολογηθούν την επόμενη ημέρα. Οι κατηγορίες που τους απαγγέλθηκαν περιλαμβάνουν έκρηξη, καθώς και κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών ή εμπρηστικών υλών, αδικήματα που θεωρούνται κακουργηματικού χαρακτήρα.

Η κατάσταση έχει δημιουργήσει έντονη ανησυχία στην εκπαιδευτική κοινότητα, με εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές να εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους για την πράξη αυτή.

Κίνδυνος για τη ζωή

Μάρτυρες του περιστατικού τόνισαν ότι η κατασκευή του εκρηκτικού μηχανισμού ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη. Ένας εργαζόμενος στο σχολείο δήλωσε: «Από τους αστυνομικούς μάθαμε ότι η κατασκευή ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη. Υπήρχαν γκαζάκια, οινόπνευμα και φωτοβολίδα. Αν κάτι είχε πάει στραβά, θα μπορούσαμε να μιλάμε για μια τραγωδία στο σχολείο».

Η διαδικασία κατασκευής του μηχανισμού

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τρεις μαθητές ανήλθαν στην αυλή του σχολείου πηδώντας τα κάγκελα και τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό, τον οποίο και ενεργοποίησαν. Παρά την έκρηξη, ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή υλικές ζημιές.

Η αστυνομία κατάφερε να ταυτοποιήσει τους δράστες μέσω υλικού από κάμερες ασφαλείας, το οποίο κατέγραψε την είσοδό τους στο σχολείο και την κατεύθυνσή τους προς το σημείο της έκρηξης.

Ανησυχία για την επιρροή του διαδικτύου

Μια ιδιαίτερη πτυχή της υπόθεσης είναι η δήλωση ενός από τους μαθητές, ο οποίος φέρεται να είπε στους εκπαιδευτικούς ότι η ιδέα για την κατασκευή του μηχανισμού προήλθε από βίντεο που παρακολούθησαν στο Διαδίκτυο. Αυτό θέτει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την επιρροή που έχουν οι διαδικτυακές πλατφόρμες στους νέους και τη δυνατότητα που έχουν να ενθαρρύνουν επικίνδυνες συμπεριφορές.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει την ανάγκη για μεγαλύτερη επιτήρηση και εκπαίδευση γύρω από τη χρήση των κοινωνικών μέσων, καθώς και την ανάγκη των γονέων και των εκπαιδευτικών να είναι σε εγρήγορση σχετικά με το περιεχόμενο που καταναλώνουν οι ανήλικοι. Η εκπαίδευση στην ασφάλεια και η αξιολόγηση της επικινδυνότητας των πληροφοριών που κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο είναι κρίσιμη για την προστασία της νεολαίας.

Διαβάστε ακόμα: Αναβάλλεται η πτήση επαναπατρισμού από το Ντουμπάι μετά τις επιθέσεις – Στο «περίμενε» δεκάδες Έλληνες