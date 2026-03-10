Η δίκη που αφορά την τραγωδία των Τεμπών, η οποία διεξάγεται στη Λάρισα, διακόπηκε ξαφνικά το μεσημέρι της Δευτέρας λόγω μιας σοβαρής και απροσδόκητης κατάστασης. Η πρόεδρος της έδρας, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, αισθάνθηκε αδιαθεσία και λιποθύμησε, προκαλώντας ανησυχία και αναστάτωση στην αίθουσα.

Σύμφωνα με αναφορές από την εκπομπή LiveNews του Mega, η πρόεδρος της έδρας είχε επιστρέψει από μια σύντομη διακοπή και, μόλις πήρε το λόγο, άρχισε να δείχνει σημάδια αδυναμίας. Σε μια δραματική στιγμή, βούρκωσε και είπε: “Συγγνώμη, δεν αισθάνομαι καλά”, πριν προσπαθήσει να απομακρυνθεί από την έδρα. Δυστυχώς, δεν πρόλαβε να φτάσει σε ασφαλές σημείο, καθώς λιποθύμησε αμέσως μετά, με αποτέλεσμα να κληθεί το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά της στο νοσοκομείο.

Η διακοπή της δίκης προκάλεσε έντονη ανησυχία ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, καθώς η υπόθεση που εξετάζεται είναι ιδιαίτερα σοβαρή και έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη. Η τραγωδία των Τεμπών, που σημειώθηκε το 2023, είχε σοβαρές επιπτώσεις και η εκδίκαση της υπόθεσης είναι αναγκαία για την απονομή δικαιοσύνης.

Η σημασία της δίκης και οι αντιδράσεις

Η δίκη αυτή είναι ζωτικής σημασίας, καθώς αφορά την ευθύνη των υπευθύνων για την τραγωδία που κόστισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους. Η αναστάτωση που προκλήθηκε από την ξαφνική αδιαθεσία της προεδρεύουσας, προσθέτει ακόμα περισσότερο βάρος στη διαδικασία και αναδεικνύει την ανθρώπινη διάσταση πίσω από την νομική διαδικασία.

Με το ΕΚΑΒ να βρίσκεται στο σημείο και τη διαδικασία να διακόπτεται, η κατάσταση της προεδρεύουσας παραμένει αβέβαιη, ενώ αναμένονται εξελίξεις σχετικά με την επανέναρξη της δίκης. Η κοινωνία παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις και ελπίζει σε μια γρήγορη και δίκαιη απονομή δικαιοσύνης.

Διαβάστε ακόμα: Αναβάλλεται η πτήση επαναπατρισμού από το Ντουμπάι μετά τις επιθέσεις – Στο «περίμενε» δεκάδες Έλληνες