Μπορούν οι σταθμοί του Μετρό να λειτουργήσουν ως καταφύγια; Οι προδιαγραφές και η πραγματικότητα

Η πρόσφατη ένταση στις διεθνείς σχέσεις, ειδικά με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στην περιοχή, έχει αναδείξει ξανά το ζήτημα της προστασίας του πληθυσμού στην Ελλάδα. Όπως συνέβη με τον πόλεμο στην Ουκρανία, η συζήτηση γύρω από τα πολεμικά καταφύγια που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου έχει επανέλθει στο προσκήνιο. Το κρίσιμο ερώτημα είναι κατά πόσο αυτά τα καταφύγια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που οι συγκρούσεις επεκταθούν και απαιτηθεί προστασία από πιθανές επιθέσεις.

Στην Αττική, υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 2.000 ενεργά καταφύγια. Αυτά θεωρητικά θα μπορούσαν να προσφέρουν ασφάλεια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι υπάρχει μεγάλη απόσταση ανάμεσα στη θεωρητική δυνατότητα και την πραγματική επιχειρησιακή ετοιμότητα αυτών των υποδομών.

Η προοπτική των σταθμών του μετρό

Ένα από τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι αν οι σταθμοί του μετρό μπορούν να λειτουργήσουν ως ασφαλή καταφύγια. Ωστόσο, η ιδέα αυτή φαίνεται να έχει σημαντικά εμπόδια. Ορισμένοι αναλυτές αναφέρουν ότι η εμπειρία από την καθημερινή χρήση των σταθμών του μετρό, και ειδικά σε περιόδους αιχμής, δείχνει ότι η κατάσταση μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. «Αν πάει κάποιος στο μετρό του Συντάγματος, στις 9 η ώρα το πρωί, εν καιρώ ειρήνης, θα καταλάβει γιατί δεν μπορεί να το σκεφτεί αυτό στον πόλεμο», σημειώνουν οι ειδικοί.

Η απόφαση να χρησιμοποιηθούν οι σταθμοί του μετρό ως καταφύγια σε περίπτωση πολέμου απαιτεί να έχουμε υπόψη μας ότι η μαζική μετακίνηση ανθρώπων υπό συνθήκες πανικού μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς κινδύνους. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η πιθανότητα θανάτων από ποδοπατήματα μέσα στο μετρό θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερη από αυτήν που θα προερχόταν από μια πιθανή επίθεση.

Εκπαίδευση και ετοιμότητα της κοινωνίας

Πέρα από την αναγκαιότητα υποδομών, οι ειδικοί τονίζουν τη σημασία της εκπαίδευσης του πληθυσμού. Ο Κωνσταντίνος Χατζηδάκης, αναφερόμενος σε προηγούμενους πολέμους, υπογράμμισε ότι «ως κοινωνία περιμένουμε τώρα μόνο με τα καταφύγια να σωθούμε, ενώ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η εκπαίδευση».

Ενδεικτικά, ανέφερε μια άσκηση που πραγματοποιήθηκε το 1939 στην Αθήνα, όπου συμμετείχαν 7.000 άτομα και προσομοιώθηκε βομβαρδισμός της πόλης. Όπως περιέγραψε, οι συμμετέχοντες κάλυπταν τον ουρανό με φωτοβολίδες και καπνογόνα, προκειμένου να προσφέρουν μια ρεαλιστική εικόνα στους πολίτες για το τι θα μπορούσε να σημαίνει μια πραγματική επίθεση. Οι εφημερίδες συμμετείχαν στην εκπαίδευση, δημοσιεύοντας πλασματικά γεγονότα για τον αριθμό των θυμάτων και την καταστροφή, ώστε οι πολίτες να προετοιμαστούν ψυχολογικά για μια τέτοια κατάσταση.

Αυτές οι παρατηρήσεις υποδεικνύουν ότι η εκπαίδευση και η προετοιμασία είναι εξίσου σημαντικές με τις υποδομές, προκειμένου να μπορέσει η κοινωνία να αντεπεξέλθει σε έκτακτες καταστάσεις.

Η εμπειρία από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις

Η χρήση του Μετρό ως καταφυγίου δεν είναι νέα θεωρία, καθώς έχει εφαρμοστεί στην πράξη σε ιστορικές και σύγχρονες συγκρούσεις.

Λονδίνο και Μόσχα: Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το μετρό του Λονδίνου φιλοξένησε χιλιάδες πολίτες. Αντίστοιχα, το μετρό της Μόσχας σχεδιάστηκε εξ αρχής με προδιαγραφές αντιπυρηνικού καταφυγίου.

Κίεβο (2022-2026): Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι το μετρό του Κιέβου, το οποίο λειτούργησε ως κύριο καταφύγιο για τον πληθυσμό, διαθέτοντας υποδομές για διαμονή, παροχή νερού και ρεύματος.

Η συζήτηση γύρω από την ασφάλεια των πολιτών σε περιόδους κρίσης είναι πάντα επίκαιρη, ιδιαίτερα σε μια χώρα που έχει βιώσει ιστορικά πολέμους και συγκρούσεις. Η ανάγκη για καταφύγια και ασφαλείς χώρους είναι επιτακτική, αλλά όπως δείχνουν οι αναλύσεις, η απλή ύπαρξη αυτών των υποδομών δεν είναι η μόνη λύση. Η εκπαίδευση και η ετοιμότητα του πληθυσμού είναι κρίσιμες για την αποτελεσματική αντίδραση σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Η δημόσια ενημέρωση και η προετοιμασία θα μπορούσαν να αποδειχθούν καθοριστικές στην προστασία των πολιτών.

