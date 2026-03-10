Νέος σεισμός στην Καλαμάτα προκαλεί αναστάτωση: Τι υποστηρίζει ο Ευθύμιος Λέκκας

Δύο σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην περιοχή της Καλαμάτας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους. Παρόλο που το μέγεθός τους ήταν μικρό, έγιναν αισθητές στην πόλη και σε γειτονικές περιοχές, χωρίς να αναφερθούν ζημιές ή σοβαρά προβλήματα.

Σεισμικές δονήσεις και το επίκεντρο

Η πιο πρόσφατη δόνηση καταγράφηκε σήμερα το μεσημέρι, στις 14:23, με μέγεθος 3 Ρίχτερ. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρό της εντοπίστηκε περίπου 7 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Καλαμάτας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 10 χιλιόμετρα. Λίγες ώρες νωρίτερα, το πρωί της Τρίτης (10/03), είχε προηγηθεί μια άλλη δόνηση, μεγέθους 2,8 Ρίχτερ, με επίκεντρο 4 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης και εστιακό βάθος περίπου 10,5 χιλιόμετρα.

Αντίκτυπος στους κατοίκους

Παρά το περιορισμένο μέγεθος των δονήσεων, οι κάτοικοι της Καλαμάτας τις αισθάνθηκαν έντονα, κυρίως λόγω του σχετικά μικρού εστιακού βάθους τους. Οι σεισμικές δονήσεις είχαν μικρή διάρκεια, αλλά περιγράφηκαν ως αρκετά έντονες, αναστατώνοντας τους πολίτες της περιοχής.

Δηλώσεις Ευθύμιου Λέκκα

Ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας, καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, μίλησε στο κρατικό κανάλι ΕΡΤ, διαβεβαιώνοντας ότι οι επιστήμονες παρακολουθούν την κατάσταση. "Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας," τόνισε, προσθέτοντας ότι οι σεισμικές δονήσεις είναι χαμηλής έντασης και δεν εμπνέουν ανησυχία για την εξέλιξή τους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν την περιοχή, χωρίς να έχουν καταγραφεί ζημιές ή άλλα προβλήματα μέχρι στιγμής.

Η κατάσταση στην Καλαμάτα παρακολουθείται στενά από τους ειδικούς, οι οποίοι διαβεβαιώνουν ότι οι δονήσεις δεν είναι επικίνδυνες. Ωστόσο, η ανησυχία των κατοίκων είναι κατανοητή, δεδομένης της φύσης των σεισμικών φαινομένων.

