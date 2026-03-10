Το πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς αναμένεται να προσφέρει μια σημαντική διευκόλυνση σε εργαζόμενους γονείς και άνεργους, επιτρέποντας σε γιαγιάδες και παππούδες να φροντίζουν τα εγγόνια τους και να αμείβονται με έως 500 ευρώ το μήνα. Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα ξεκινήσουν στα τέλη Μαρτίου μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ntantades.gov.gr, με την εφαρμογή του προγράμματος να προγραμματίζεται για τον Απρίλιο.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος περιλαμβάνουν εργαζόμενους γονείς ή ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ, με ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι για οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά δεν θα ισχύσουν εισοδηματικά κριτήρια. Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, τόνισε ότι οι νταντάδες μπορούν να είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες των παιδιών.

Απαιτήσεις και προϋποθέσεις

Για να ενταχθούν στο Μητρώο νταντάδων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτές περιλαμβάνουν την ύπαρξη λευκού ποινικού μητρώου, γνώση βασικών πρώτων βοηθειών και ψυχιατρική γνωμάτευση που να πιστοποιεί ότι δεν υπάρχει ψυχική ασθένεια. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ηλεκτρονικά μαθήματα πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους.

Μισθός και συνθήκες εργασίας

Οι νταντάδες της γειτονιάς θα μπορούν να αμείβονται με 500 ευρώ για πλήρη απασχόληση, εφόσον οι γονείς των παιδιών είναι εργαζόμενοι. Αν οι γονείς είναι άνεργοι, η αμοιβή θα περιορίζεται στα 300 ευρώ για μερική απασχόληση. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε οικογένειες με παιδιά ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Στέγαση: 2.300 νέες κατοικίες

Παράλληλα με το πρόγραμμα "Νταντάδες της Γειτονιάς", η υπουργός Μιχαηλίδου αναφέρθηκε και στο ζήτημα της στέγασης. Σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, έχουν ήδη ξεκινήσει έργα για την κατασκευή 2.300 κατοικιών σε στρατόπεδα που δεν χρησιμοποιούνται. Οι νέες κατοικίες θα απευθύνονται κυρίως σε νέα ζευγάρια, πολύτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες. Οι ενδιαφερόμενοι θα πληρώνουν ένα κοινωνικό ενοίκιο, με τη δυνατότητα εφαρμογής κοινωνικής αντιπαροχής στο μέλλον.

Το πρόγραμμα "Νταντάδες της Γειτονιάς" αποτελεί μια καινοτόμα πρωτοβουλία που στοχεύει στη στήριξη των οικογενειών και των ηλικιωμένων, προσφέροντας επιπλέον οικονομική στήριξη και ευκαιρίες απασχόλησης. Η δημιουργία νέων κατοικιών ενισχύει την προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας ζωής των νέων οικογενειών στην Ελλάδα.

