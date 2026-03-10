Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η εκπαιδευτική κοινότητα της Θεσσαλονίκης μετά τον αναπάντεχο θάνατο της καθηγήτριας Αγγλικών, Σοφίας Χρηστίδου, που υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο. Το γεγονός αυτό, που συνέβη την προηγούμενη εβδομάδα, έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις, καθώς αναφορές στα social media υποστηρίζουν ότι η εκπαιδευτικός είχε δεχθεί bullying από μαθητές, γεγονός που την είχε επηρεάσει ψυχολογικά.

Μετά από κατηγορία που αφορούσε την πνευματική της ικανότητα να εκπληρώνει τα καθήκοντά της, η Χρηστίδου παραπέμφθηκε σε υγειονομική επιτροπή, κάτι που φαίνεται να βάρυνε την ψυχολογία της. Οι συνθήκες γύρω από τον θάνατό της έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία και προβληματισμό στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Αντίκτυπος και αντιδράσεις

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του για την απώλεια της καθηγήτριας, ενώ ταυτόχρονα τόνισε την ανάγκη αποφυγής αβάσιμων κατηγοριών που ενδέχεται να στοχοποιούν μαθητές και γονείς. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «η αποκατάσταση της αλήθειας και η απόδοση ευθυνών μπορεί να γίνει μόνο μέσω των αρμόδιων θεσμικών διαδικασιών και όχι μέσω δημόσιων και ψευδών κατηγοριών».

Η αναγνώριση της προσφοράς της

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διδακτόρων Δημοσίου (ΠΑΣΥΔ) εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της Δρ. Σοφίας Χρηστίδου, αναγνωρίζοντας την πολύχρονη και σημαντική της προσφορά στο χώρο της εκπαίδευσης και της γλωσσολογίας. Η Δρ. Χρηστίδου είχε σπουδάσει Αγγλική Γλώσσα και Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ είχε επίσης διατελέσει μεταδιδακτορική ερευνήτρια και διδάσκουσα σε σημαντικά πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Η επιστημονική της δραστηριότητα περιλαμβάνει πλήθος δημοσιεύσεων και έργων στον τομέα της μετάφρασης και της γλωσσολογίας, με σημαντικές εκδόσεις όπως το «Αγγλοελληνικό Λεξικό Τηλεπικοινωνιακών Όρων» και το «Ιστορία της Μετάφρασης».

Κάλεσμα για διερεύνηση

Η Θεματική Ομάδα Παιδείας της ΝΙΚΗΣ κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν πλήρως τις συνθήκες του θανάτου της Χρηστίδου. Στην ανακοίνωσή τους, τονίζουν πως «η απώλειά της προκαλεί οδύνη στην εκπαιδευτική κοινότητα και αφήνει πίσω της ένα σημαντικό αποτύπωμα προσφοράς».

Η απώλεια της Δρ. Σοφίας Χρηστίδου έχει αναδείξει σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ψυχολογική υγεία των εκπαιδευτικών και των μαθητών, σε ένα σχολικό περιβάλλον που συχνά μπορεί να είναι πιεστικό. Η ανάγκη για υποστήριξη και ενημέρωση γύρω από θέματα όπως το bullying είναι επιτακτική, ώστε να αποτραπούν παρόμοια τραγικά περιστατικά στο μέλλον.

