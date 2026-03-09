Ηλικιωμένος οδηγός προκαλεί αναστάτωση: Έπεσα στην τζαμαρία τράπεζας στην Θεσσαλονίκη λόγω κατάσχεσης

Στην ανατολική Θεσσαλονίκη, ένα περιστατικό που προκάλεσε αίσθηση σημειώθηκε ξημερώματα της Δευτέρας 9 Μαρτίου. Ένας 80χρονος άνδρας, σε μια απεγνωσμένη κίνηση, έριξε το αυτοκίνητό του στην πρόσοψη υποκαταστήματος τράπεζας, γύρω στις 05:30 τα ξημερώματα, στην πλατεία Παραμάνας, στη Θέρμη.

Ο ηλικιωμένος έφτασε στο σημείο με το όχημά του, έκανε όπισθεν και στη συνέχεια εμβόλισε την τζαμαρία, προκαλώντας σημαντικές υλικές ζημιές. Η αστυνομία της Θεσσαλονίκης (ΕΛ.ΑΣ.) έσπευσε στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψή του.

Ισχυρισμοί για κατάσχεση

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν, ο 80χρονος φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι η ενέργειά του προήλθε από την αγανάκτησή του για την κατάσχεση του σπιτιού του από την τράπεζα. "Η τράπεζα μου έκανε κατάσχεση και για αυτόν τον λόγο έκανα αυτή την πράξη," φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, όπως αναφέρει το thestival.gr.

Έρευνα από την αστυνομία

Η ΕΛ.ΑΣ. έχει αναλάβει την έρευνα για το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πρόσκρουση. Το γεγονός ότι ο ηλικιωμένος επιχείρησε μια τόσο ακραία ενέργεια, υπογραμμίζει την πίεση που μπορεί να βιώνουν οι πολίτες λόγω οικονομικών δυσκολιών και νομικών ζητημάτων.

Η σύλληψη του 80χρονου έχει προκαλέσει αντιδράσεις και συζητήσεις για την ανάγκη καλύτερης υποστήριξης των ηλικιωμένων που αντιμετωπίζουν οικονομικές προκλήσεις, καθώς και την ευαισθησία των τραπεζών σε τέτοιες καταστάσεις.

