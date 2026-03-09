Σοκαριστική εισβολή: 65χρονος απειλεί υπαλλήλους του ΕΦΚΑ στην Ομόνοια με στυλιάρι

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Δευτέρας στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην Ομόνοια, όταν ένας 65χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι αλβανικής καταγωγής, εισέβαλε στον χώρο και απείλησε τους υπαλλήλους με στυλιάρι. Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 08:40 και προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Αντίκτυπος στο προσωπικό και το κοινό

Η εισβολή αυτή δημιούργησε αναστάτωση ανάμεσα στους υπαλλήλους και τους επισκέπτες της υπηρεσίας. Ο 65χρονος, ο οποίος φαινόταν προφανώς ταραγμένος, άρχισε να απειλεί τους παριστάμενους με το όπλο του, προκαλώντας πανικό. Άμεσα, οι αστυνομικές δυνάμεις της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έφτασαν στον τόπο του περιστατικού και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Συλλήψεις και ευρήματα

Κατά τη διάρκεια του σωματικού ελέγχου που διεξήχθη από τους αστυνομικούς, οι αρχές διαπίστωσαν ότι ο άνδρας δεν είχε μόνο το στυλιάρι, αλλά και ένα κουζινομάχαιρο στην κατοχή του. Η κατοχή των δύο αυτών αντικειμένων οδήγησε στη διαμόρφωση δικογραφίας σε βάρος του για παραβίαση του νόμου περί όπλων και διατάραξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας.

Νομικές συνέπειες

Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει τις σοβαρές προκλήσεις και τα ζητήματα ασφαλείας που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες υπηρεσίες. Σε μία εποχή όπου οι πολίτες αναζητούν απαντήσεις και στήριξη από τις κρατικές δομές, τέτοια περιστατικά δημιουργούν αίσθημα ανασφάλειας. Ο συγκεκριμένος άνδρας θα αντιμετωπίσει τις νομικές συνέπειες των πράξεών του, καθώς η δικογραφία που σχηματίστηκε θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία.

Διαβάστε ακόμα: Δεμένα τα πλοία σε όλη τη χώρα: 24ωρη απεργία της ΠΝΟ για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή