Η μετασεισμική ακολουθία εξελίσσεται με αμείωτο ρυθμό, με πιο πρόσφατη αισθητή δόνηση τα 3,7 Ρίχτερ στις 17:02, κρατώντας τους πολίτες σε κατάσταση επιφυλακής. Η είδηση που μεταφέρουν οι τοπικές αρχές είναι ότι οι ζημιές δεν περιορίζονται μόνο σε κατοικίες, αλλά επεκτείνονται σε υποδομές και το οδικό δίκτυο. Η πραγματικότητα είναι ότι η αποψινή νύχτα θα είναι δύσκολη για πολλούς κατοίκους, ειδικά για εκείνους των οποίων τα σπίτια κρίθηκαν μη κατοικήσιμα.

Η καταγραφή των ζημιών στο Πολύδροσο και τη Δωδώνη

Οι πρώτοι έλεγχοι στο Πολύδροσο Σουλίου, που βρίσκεται πολύ κοντά στο επίκεντρο, δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής:

Κατοικίες: Από τα 10 σπίτια που ελέγχθηκαν αρχικά, τα 7 παρουσιάζουν ρωγμές, ενώ 3 από αυτά θεωρούνται ήδη ακατάλληλα για διαμονή.



Φιλοξενία: Ο Δήμαρχος Σουλίου, Θανάσης Ντάνης, ανακοίνωσε ότι όσοι έχουν πρόβλημα στα σπίτια τους θα φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία της περιοχής.

Άλλες περιοχές: Ζημιές αναφέρθηκαν σε αγροικίες στη Δωδώνη, ενώ ο Ιερός Ναός στην κοινότητα Δόβλας στη Ζίτσα έχει υποστεί εμφανείς ρωγμές.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο και την ηλεκτροδότηση

Ο σεισμός προκάλεσε άμεσα προβλήματα στις μετακινήσεις και τις παροχές κοινής ωφέλειας:

Κατολισθήσεις: Στην παλιά εθνική οδό Ηγουμενίτσας – Ιωαννίνων σημειώθηκαν πτώσεις βράχων. Μηχανήματα του Δήμου εργάστηκαν άμεσα για τον καθαρισμό του οδοστρώματος.

Διακοπές ρεύματος: Αρκετοί οικισμοί έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση μετά τη δόνηση, με τα συνεργεία να καταβάλλουν προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση του δικτύου.

Έλεγχος σχολείων: Τα κλιμάκια θα επισκεφτούν αύριο το πρωί όλα τα σχολεία της περιοχής για να αποφασιστεί εάν είναι ασφαλή για τη διεξαγωγή των μαθημάτων.

