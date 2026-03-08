Τραγωδία στο Μενίδι: Νεκρός άνδρας σε λεωφορείο – Το χρονικό της μοιραίας διαδρομής

Η τραγωδία που εκτυλίχθηκε το βράδυ του Σαββάτου, 7 Μαρτίου 2026, σε λεωφορείο στο Μενίδι, αναδεικνύει για ακόμη μια φορά το σκληρό πρόσωπο της εξάρτησης και τις σιωπηλές απώλειες στις γειτονιές της Αθήνας. Ο θάνατος ενός άνδρα αγνώστων στοιχείων μέσα σε αστικό συγκοινωνιακό μέσο, την ώρα που το δρομολόγιο βρισκόταν σε εξέλιξη, προκαλεί σοκ και προβληματισμό για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χάνονται ανθρώπινες ζωές στο περιθώριο της πόλης.

Η είδηση που αποκαλύφθηκε στο τέρμα της γραμμής γύρω στις 20:00, περιγράφει μια σκηνή που πάγωσε επιβάτες και αρχές. Δύο άνδρες φαίνεται πως αποκοιμήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαδρομής, όμως για τον έναν από αυτούς ο ύπνος αποδείχθηκε μοιραίος. Η πραγματικότητα είναι ότι η κινητοποίηση των αστυνομικών και του ΕΚΑΒ δεν στάθηκε αρκετή για να τον επαναφέρει, καθώς η χρήση ουσιών είχε ήδη οδηγήσει στο τραγικό αποτέλεσμα.

Το χρονικό της αποκάλυψης στο τέρμα της γραμμής

Όταν το λεωφορείο ολοκλήρωσε το δρομολόγιό του, μια επιβάτιδα παρατήρησε δύο άτομα που παρέμεναν ακίνητα στις πίσω θέσεις.

Η ειδοποίηση: Η γυναίκα πλησίασε αστυνομικούς που βρίσκονταν κοντά στο τέρμα και τους ενημέρωσε για την κατάσταση των δύο επιβατών που δεν έδειχναν να ξυπνούν.

Η επέμβαση: Οι αστυνομικοί εισήλθαν στο όχημα και κατάφεραν να συνεφέρουν τον έναν από τους δύο άνδρες. Ο δεύτερος, ωστόσο, παρέμενε χωρίς αισθήσεις, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κλήση του ΕΚΑΒ.

Η κατάληξη: Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Μέχρι στιγμής, η ταυτότητά του παραμένει άγνωστη, καθώς δεν έφερε έγγραφα πάνω του.

Η ομολογία του επιζώντα και η σύλληψη

Ο δεύτερος άνδρας, ο οποίος κατάφερε να ξυπνήσει, έδωσε τις πρώτες απαντήσεις για το τι είχε προηγηθεί της μοιραίας διαδρομής.

Κοινή χρήση ουσιών: Ο επιζών ανέφερε στις αρχές ότι οι δυο τους είχαν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών λίγο πριν επιβιβαστούν στο λεωφορείο.

Αδυναμία ταυτοποίησης: Λόγω της κατάστασής του, δεν ήταν σε θέση να δώσει τα πλήρη στοιχεία του θύματος, δυσκολεύοντας το έργο της αστυνομίας για την ενημέρωση των οικείων του.

Κατοχή και σύλληψη: Στην κατοχή του συλληφθέντος εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα για τον σχηματισμό δικογραφίας.

