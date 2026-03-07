Πτολεμαΐδα: 54χρονος μαχαίρωσε τον 49χρονο αδελφό του σε σοβαρό καβγά

Επίθεση με μαχαίρι και σοβαροί τραυματισμοί

Μια σοβαρή συμπλοκή σημειώθηκε στην Πτολεμαΐδα, όταν ένας 54χρονος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι στον 49χρονο αδελφό του. Η επίθεση έγινε κατά τη διάρκεια ενός καβγά, με αποτέλεσμα ο 49χρονος να υποστεί τραυματισμούς σε διάφορα μέρη του σώματός του, συγκεκριμένα στον δεξιό μηρό, στον θώρακα και στο αυτί.

Άμεση ιατρική βοήθεια και αστυνομική παρέμβαση

Μετά την επίθεση, ο 49χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, γνωστό ως «Μποδοσάκειο», όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες. Οι αστυνομικές αρχές του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδαίας έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 54χρονου δράστη, ο οποίος κατηγορείται για «απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση» και παράβαση της νομοθεσίας σχετικά με τα όπλα.

Κατασχεθέν όπλο και νομικές διαδικασίες

Οι αστυνομικοί εντόπισαν το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση και το κατέσχεσαν ως πειστήριο. Στη συνέχεια, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 54χρονου για κακουργηματικές πράξεις, και η υπόθεση παραδόθηκε για προανάκριση στο αρμόδιο τμήμα.

Η συγκεκριμένη επίθεση αναδεικνύει τις σοβαρές επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας και την ανάγκη για έγκαιρη παρέμβαση των αρχών σε παρόμοιες περιπτώσεις. Η αστυνομία και οι ιατρικές αρχές έδρασαν γρήγορα, αποτρέποντας πιθανώς πιο σοβαρές συνέπειες για τον θύμα. Είναι σημαντικό να ενισχυθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι μηχανισμοί υποστήριξης για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών.

