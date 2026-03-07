Ποιος θα φανταζόταν ότι η αυλαία θα έπεφτε τόσο οριστικά για έναν από τους πιο πολυτάλαντους και αγαπημένους υπηρέτες της ελληνικής τέχνης; Είναι η είδηση που προκαλεί βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο το μεσημέρι του Σαββάτου: ο Χρήστος Βαλαβανίδης άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Παρασκευής, 6 Μαρτίου 2026, σε ηλικία 82 ετών. Ο ηθοποιός που ταύτισε το όνομά του με μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, έδινε το τελευταίο διάστημα μια γενναία μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, είναι ότι ο Χρήστος Βαλαβανίδης δεν ήταν απλώς ένας ηθοποιός, αλλά ένας πνευματικός άνθρωπος με σπάνια καλλιέργεια. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά του, γεγονός που τον είχε αναγκάσει να περάσει ακόμη και τις γιορτές των περασμένων Χριστουγέννων στο νοσοκομείο. Την τραγική είδηση του θανάτου του έκαναν γνωστή με μια συγκινητική ανάρτηση η Ελένη Γερασιμίδου και ο Αντώνης Ξένος, αποχαιρετώντας έναν άνθρωπο που «λάμπρυνε αυτόν τον τόπο με την πολυσήμαντη υποκριτική του, την υπέροχη φωνή και την ποίησή του».

Μια διαδρομή από το Εθνικό Θέατρο μέχρι την Πολιτιστική Ολυμπιάδα

Γεννημένος το 1944, ο Χρήστος Βαλαβανίδη αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1973 και έκτοτε δεν σταμάτησε να υπηρετεί την τέχνη του σε κάθε της μορφή. Από το αρχαίο δράμα και την οπερέτα μέχρι την επιθεώρηση και το σύγχρονο θέατρο, το ταλέντο του δεν γνώριζε όρια. Μαζί με την επί χρόνια σύντροφό του στη ζωή και την τέχνη, Ασπασία Κράλλη, ίδρυσαν το 1996 το «Από Μηχανής Θέατρο», μετατρέποντας ένα παλιό εργοστάσιο σε μια ζωντανή κοιτίδα πολιτισμού.

Η πορεία του ήταν γεμάτη από ρόλους που έγραψαν ιστορία. Υποδύθηκε τον Άλφρεντ Χίτσκοκ, τον αρχηγό της συμμορίας στο «Dogville» του Λαρς φον Τρίερ, αλλά και τον Βδελυκλέωνα στις αριστοφανικές «Σφήκες» στο Ηρώδειο. Παράλληλα με το σανίδι, ο Βαλαβανίδης υπήρξε ένας ευαίσθητος ποιητής με τρεις εκδομένες συλλογές, αποδεικνύοντας ότι η ανησυχία του για την τέχνη ξεπερνούσε τα όρια της υποκριτικής.

Από τους «Αυθαίρετους» στη «Λούφα και Παραλλαγή»

Αν για το θέατρο ήταν ένας σπουδαίος εργάτης, για το ευρύ κοινό ο Χρήστος Βαλαβανίδης ήταν ο άνθρωπος που χάρισε στιγμές απείρου κάλλους μέσα από τη μικρή και τη μεγάλη οθόνη. Ποιος μπορεί να ξεχάσει την παρουσία του στο «Μινόρε της Αυγής» ή τον εκρηκτικό χαρακτήρα του στους «Αυθαίρετους»; Στον κινηματογράφο, η ερμηνεία του στη «Λούφα και Παραλλαγή» του Νίκου Περάκη παραμένει κλασική, ενώ το βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για τα «Κουρέλια τραγουδάνε ακόμα» σφράγισε την κινηματογραφική του αξία.

Ο θάνατός του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στη σύζυγό του Ασπασία, την κόρη του Κατερίνα και την ξαδέλφη του Νένα Μεντή, αλλά και σε χιλιάδες θεατές που μεγάλωσαν με τις ερμηνείες του. Ο Χρήστος Βαλαβανίδης «έφυγε», αλλά οι λέξεις του, οι ρόλοι του και η αισθητική του θα συνεχίσουν να θυμίζουν ότι η υποκριτική είναι μια τέχνη που απαιτεί ήθος και βαθιά ψυχή.

