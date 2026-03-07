Τραγωδία στην Τρίπολή: Νεκρή αστυνομικός από πυρά μέσα στο σπίτι της – Τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις

Τραγωδία στην Τρίπολη: Νεκρή αστυνομικός από πυρά μέσα στο σπίτι της – Τα ερωτήματα της έρευνας

Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει από το βράδυ της Παρασκευής την Τρίπολη, μετά τον θάνατο μιας γυναίκας αστυνομικού από πυροβολισμό μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 11:00 στην οδό Παναγιώτη Δεκάζου, σε μια στιγμή που στο διαμέρισμα βρίσκονταν ο σύζυγός της —επίσης ένστολος— και τα δύο ανήλικα παιδιά τους. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκπυρσοκρότησε το όπλο παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, με τις αρχές να διερευνούν κάθε πιθανό σενάριο.

Η άτυχη γυναίκα, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης. Παρά τις επίμονες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού να την κρατήσουν στη ζωή, η αστυνομικός υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα. Στο σημείο της τραγωδίας έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., αποκλείοντας τον χώρο για τη συλλογή στοιχείων και τη διενέργεια της προανάκρισης.

Τα κρίσιμα στοιχεία και η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ.

Οι αξιωματικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή το ιστορικό της οικογένειας και τις συνθήκες διαβίωσης στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων, από το εσωτερικό του σπιτιού ακούγονταν συχνά έντονοι καβγάδες το τελευταίο διάστημα, στοιχείο που ενδέχεται να ρίξει φως στο υπόβαθρο της υπόθεσης. Η έρευνα επικεντρώνεται στο αν ο πυροβολισμός ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος, εγκληματικής ενέργειας ή άλλης αιτίας.

Ένα από τα πιο καθοριστικά στοιχεία που εξετάζονται είναι η κατάσταση της οπλοφορίας του συζύγου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στον ένστολο είχε αφαιρεθεί η άδεια οπλοφορίας στο παρελθόν λόγω ψυχολογικών προβλημάτων. Το γεγονός αυτό καθιστά κρίσιμο το ερώτημα για την προέλευση του όπλου που χρησιμοποιήθηκε και το πώς αυτό βρέθηκε προσβάσιμο εντός της οικίας.

Οι επόμενες κινήσεις των αρχών

Η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να λαμβάνουν καταθέσεις από το συγγενικό και φιλικό περιβάλλον του ζευγαριού. Τα δύο ανήλικα παιδιά, που βρέθηκαν μπροστά στην τραγωδία, αναμένεται να λάβουν υποστήριξη από ειδικούς ψυχολόγους της ΕΛ.ΑΣ. ενώ η ιατροδικαστική εξέταση που θα ακολουθήσει θεωρείται «κλειδί» για την αποσαφήνιση των αιτιών θανάτου.

Οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν σε επίσημες ανακοινώσεις μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της συλλογής των εργαστηριακών ευρημάτων και των καταθέσεων. Μέχρι στιγμής, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, καθώς οι αξιωματικοί της Ασφάλειας προσπαθούν να ανασυνθέσουν με ακρίβεια τα λεπτά που προηγήθηκαν του μοιραίου πυροβολισμού.

