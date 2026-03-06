Το επεισόδιο στο κέντρο της Αθήνας

Στην καρδιά της Αθήνας, ένα σοβαρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε έξω από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) το απόγευμα της Δευτέρας. Στις 18:00, ένας 48χρονος άνδρας από το Σουδάν προσέγγισε την αστυνομική σκοπιά που βρίσκεται στην είσοδο του κτιρίου, κρατώντας μια σακούλα και φορώντας σακίδιο πλάτης. Στην επικοινωνία του με τον αστυνομικό, δήλωσε ότι κατέχει εκρηκτικά, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Άμεση αντίδραση της αστυνομίας

Αμέσως μετά την απειλή του, οι αστυνομικές δυνάμεις της ΓΑΔΑ ενεργοποίησαν το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο. Στις 18:25, ο 48χρονος αφοπλίστηκε και ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο. Σημαντική ήταν η παρέμβαση του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.), το οποίο ανέλαβε την κατάσταση.

Ελεγχόμενη έκρηξη και ευρήματα

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το κλιμάκιο του Τ.Ε.Ε.Μ. εντόπισε δύο χειροβομβίδες αμυντικού τύπου, οι οποίες απομακρύνθηκαν με προσοχή. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη έκρηξη στο σακίδιο του άνδρα, όπου δεν εντοπίστηκαν επιπλέον εκρηκτικά.

Προσαγωγή και ανάκριση

Μετά τη σύλληψή του, ο 48χρονος οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας, όπου και εξετάζεται. Σύμφωνα με πληροφορίες από το ΑΠΕ, ένας αστυνομικός της Ομάδας ΔΙΑΣ είχε προηγουμένως συζητήσει με τον άνδρα, ο οποίος ζητούσε επίμονα ένα τηλέφωνο για να μιλήσει. Αυτή η συνομιλία έδωσε την ευκαιρία στους συναδέλφους του αστυνομικού να πλησιάσουν και να τον ακινητοποιήσουν προτού προλάβει να ενεργήσει.

Το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για συνεχείς προφυλάξεις και ετοιμότητα των αστυνομικών δυνάμεων σε περιπτώσεις απειλών με εκρηκτικά. Η άμεση αντίδραση και η συνεργασία διαφόρων αστυνομικών υπηρεσιών αποδείχθηκαν καθοριστικές για την αποτροπή μιας ενδεχόμενης τραγωδίας.



