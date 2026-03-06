Συναγερμός σήμανε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ) όταν ένας άνδρας απείλησε να ανατιναχθεί, φέρνοντας μαζί του τρεις αντικείμενα που προσομοιάζουν σε χειροβομβίδες. Η κατάσταση οδήγησε τις αρχές στο να προχωρήσουν σε ελεγχόμενη έκρηξη, με την ομάδα του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ) να αναλαμβάνει δράση.

Ποιος είναι ο συλληφθείς

Ο άνδρας που συνελήφθη είναι 48 ετών, προερχόμενος από το Σουδάν. Διαμένει στην Ελλάδα εδώ και αρκετά χρόνια και έχει συλληφθεί στο παρελθόν για κατοχή ναρκωτικών. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για ένα άτομο με ψυχικά προβλήματα, γεγονός που καθιστά την κατάσταση ακόμη πιο σοβαρή.

Η επιχείρηση των αρχών

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, οι αστυνομικές δυνάμεις εντόπισαν τον 48χρονο έξω από τη ΓΑΔΑ, όπου και τον συνέλαβαν. Στο σακίδιο και την τσάντα του βρέθηκαν τα τρία αντικείμενα που προσομοιάζουν σε χειροβομβίδες, όμως οι αρχές δεν είναι ακόμη σίγουρες αν είναι αληθινά ή εάν πρόκειται για ψεύτικα εκρηκτικά.

Η απόφαση για την ελεγχόμενη έκρηξη ελήφθη προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών και των αστυνομικών που βρίσκονταν στην περιοχή. Οι ανακριτικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν το περιστατικό και τις συνθήκες υπό τις οποίες ο άνδρας φέρεται να προχώρησε σε αυτή την πράξη.

Το συγκεκριμένο περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για άμεσες παρεμβάσεις σε περιπτώσεις ψυχικής ασθένειας, καθώς και την προσοχή που απαιτείται σε καταστάσεις που αφορούν εκρηκτικά. Η επιτυχής αντίδραση των αρχών μπορεί να αποτρέπει επικίνδυνες καταστάσεις, ωστόσο, η συχνότητα τέτοιων περιστατικών καταδεικνύει την ανάγκη για περισσότερη υποστήριξη και προληπτική δράση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.





