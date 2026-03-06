Σκληρές αποκαλύψεις από τον ανήλικο κατηγορούμενο

Μια ανατριχιαστική ιστορία ήρθε στο φως της δημοσιότητας από την απολογία ενός 17χρονου στη Λέρο, ο οποίος παραδέχθηκε ότι σκότωσε τον πατέρα του. Κατά την απολογία του, περιέγραψε μια κόλαση κακοποίησης στα χέρια του γονέα του, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες που σοκάρουν.

Ο ανήλικος φέρεται να δήλωσε στον ανακριτή ότι ο πατέρας του τον χτυπούσε και τον εξευτέλιζε συστηματικά. «Με χτυπούσε πολύ. Με έβριζε συνέχεια “μπάσταρδε, π…..ς γιε, κοπρίτη, τελειωμένε” επειδή μου είχαν γράψει μια φαρμακευτική αγωγή», αποκάλυψε, προσθέτοντας ότι η κατάσταση είχε φτάσει σε ακραία επίπεδα βίας.

Σημάδια κακοποίησης και τραυματισμοί

Σύμφωνα με τον 17χρονο, οι επιθέσεις του πατέρα του περιλάμβαναν σοβαρούς τραυματισμούς. «Μου είχε τρυπήσει την παλάμη με κατσαβίδι που πέρασε από τη μία πλευρά στην άλλη», ανέφερε, δείχνοντας τις ουλές στο σώμα του, οι οποίες μαρτυρούν τα χρόνια κακοποίησης που υπέστη. Οι περιγραφές του ήταν συγκλονιστικές, καθώς ανέφερε ότι ο πατέρας του του είχε πετάξει κατσαβίδι και είχε προκαλέσει άλλους σοβαρούς τραυματισμούς.

Η τελευταία στιγμή πριν από το μοιραίο

Η απολογία του 17χρονου περιλαμβάνει και την περιγραφή της τελευταίας, μοιραίας στιγμής με τον πατέρα του. «Κάποια στιγμή έπιασε ένα κυλινδροπίστονο πολύ ακριβό και του λέω μην μου το πετάξεις σε παρακαλώ και εκείνος μου το πέταξε και με βρήκε στη δεξιά πλευρά της κοιλιακής χώρας», είπε, περιγράφοντας τη στιγμή που η κατάσταση ξέφυγε από τον έλεγχο. «Δεν ήθελα να πάθει κακό ο πατέρας μου. Ζητώ την επιείκειά σας», πρόσθεσε, εκφράζοντας την ενοχή του για το γεγονός.

Καμιά παιδική ηλικία

Περισσότεροι μάρτυρες που γνωρίζουν την κατάσταση του 17χρονου δήλωσαν ότι τουλάχιστον οι τελευταίοι μήνες της ζωής του ήταν γεμάτοι από βία και εκφοβισμό. Ο παππούς του μίλησε στο Mega, αποκαλύπτοντας ότι ο εγγονός του δεν είχε ποτέ μια φυσιολογική παιδική ηλικία, βιώνοντας σωματική κακοποίηση όχι μόνο από τον πατέρα του αλλά και από άλλους συγγενείς.

Μάλιστα, ένα βίντεο που κυκλοφόρησε δείχνει τον πατέρα να επιτίθεται στον ανήλικο, ενισχύοντας τις μαρτυρίες που κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης.

Η ιστορία αυτή αναδεικνύει τις σοβαρές συνέπειες της ενδοοικογενειακής βίας και την ανάγκη για αποτελεσματική παρέμβαση από τις αρχές. Η μαρτυρία του 17χρονου και οι συνθήκες που τον οδήγησαν σε αυτή τη δραματική απόφαση προκαλούν προβληματισμό για το πώς η κοινωνία μπορεί να προστατεύσει τα πιο ευάλωτα μέλη της, ειδικά τα παιδιά που βρίσκονται σε κακοποιητικές οικογένειες.

