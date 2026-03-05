Πρόστιμο 65.000 ευρώ σε 62χρονο: Καταδικάστηκε για εγκατάλειψη κουταβιών στην Ασπροβάλτα

Ένας 62χρονος άνδρας από τη Θεσσαλονίκη τιμωρήθηκε με μία από τις αυστηρότερες χρηματικές ποινές που έχουν επιβληθεί για την εγκατάλειψη ζώων στην Ελλάδα. Ο άνδρας αναγνωρίστηκε ως ο υπεύθυνος για την εγκατάλειψη δύο κουταβιών, μόλις ενός μηνός, σε περιοχή της Ασπροβάλτας, γεγονός που τον οδήγησε σε βαρύτατες διοικητικές κυρώσεις συνολικού ύψους 65.300 ευρώ.

Εντοπισμός και σύλληψη

Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται όταν τα δύο κουτάβια βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα στην περιοχή του Δήμου Βόλβης. Η Αστυνομία του Αστυνομικού Τμήματος Βόλβης ξεκίνησε άμεση έρευνα για να εντοπίσει τον δράστη. Με συστηματική έρευνα και συλλογή στοιχείων, οι Αρχές κατάφεραν να φτάσουν στον 62χρονο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως ο υπεύθυνος για την εγκατάλειψη των ζώων.

Νομικές συνέπειες

Στον άνδρα σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας ζώων συντροφιάς. Η δικογραφία θα αποσταλεί στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για τις περαιτέρω δικαστικές ενέργειες. Παράλληλα, η αστυνομία επέβαλε πέντε διαφορετικές διοικητικές παραβάσεις στον κατηγορούμενο. Το υψηλό πρόστιμο αντικατοπτρίζει τη σκληρότερη πολιτική που έχει υιοθετηθεί στην Ελλάδα για την προστασία των ζώων από κακοποίηση και εγκατάλειψη.

Η κατάσταση των κουταβιών

Τα δύο κουτάβια, που βρέθηκαν σε κατάσταση αδυναμίας και αβοήθητα, έχουν πλέον περισυλλεχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες φροντίδας ζώων. Οι υπηρεσίες εργάζονται για να εξασφαλίσουν την υγεία τους και να βρουν κατάλληλες οικογένειες για την υιοθεσία τους, προσφέροντάς τους ένα ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον.

Αντίκτυπος και κριτική

Η επιβολή του αυστηρού προστίμου υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται πλέον οι περιπτώσεις κακοποίησης ζώων στην Ελλάδα. Μέσα από την επιβολή τέτοιων ποινών, οι Αρχές προσπαθούν να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για παρόμοια περιστατικά στο μέλλον. Η κοινωνία καλείται να αναλάβει ενεργό ρόλο στην προστασία των ζώων, καταγγέλλοντας τέτοια περιστατικά στις αρμόδιες Αρχές.

Ανάγκη για συστηματική προστασία

Το περιστατικό αυτό αναδεικνύει την ανάγκη για συστηματική προστασία των ζώων μέσω της εφαρμογής αυστηρών νόμων και της ευαισθητοποίησης του κοινού. Η προστασία των ζώων δεν είναι μόνο ζήτημα νομοθεσίας αλλά και κοινωνικής ευθύνης, και είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των Αρχών και των πολιτών για το καλό των ζώων συντροφιάς.

