Η είδηση της σεξουαλικής παρενόχλησης που υπέστη η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου στη παιδική της ηλικία έχει προκαλέσει κύμα σχολιασμού, ενώ ο πατέρας της, Αλέξανδρος Λυκουρέζος, αποφεύγει να μιλήσει για το θέμα.

Η αποκάλυψη της Μαρίας Ελένης

Σε πρόσφατη συνέντευξη στην διαδικτυακή εκπομπή «Status», η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου αποκάλυψε ένα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης που βίωσε όταν ήταν μόλις στο δημοτικό. «Συνεργάτης του πατέρα μου ερχόταν στο δωμάτιό μου και τριβόταν πάνω μου», ανέφερε, εξηγώντας πως η ίδια ήταν πολύ μικρή για να τολμήσει να μιλήσει τότε στους γονείς της. Η δυναμική του περιστατικού την επηρέασε βαθιά, καθώς συνέβη όταν ήταν ένα μικρό κοριτσάκι, μόλις 6 έως 8 ετών.

Η σιωπή του Αλέξανδρου Λυκουρέζου

Ο γνωστός ποινικολόγος Αλέξανδρος Λυκουρέζος, πατέρας της Μαρίας Ελένης, παραβρέθηκε στην επίσημη πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας» με τη σύντροφό του, Τζένη Οικονόμου. Όταν δημοσιογράφοι τον ρώτησαν για τις αποκαλύψεις της κόρης του, ο Λυκουρέζος δήλωσε: «Δεν είμαι εδώ για να συζητήσουμε οικογενειακά θέματα», αποφεύγοντας οποιοδήποτε περαιτέρω σχόλιο.

Αντιδράσεις και κοινωνική διάσταση

Η αποκάλυψη της Μαρίας Ελένης Λυκουρέζου έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη, φέρνοντας για ακόμα μία φορά στο προσκήνιο το ζήτημα της σεξουαλικής παρενόχλησης και της σιωπής που συχνά περιβάλλει τέτοια περιστατικά. Πολλοί υποστηρίζουν ότι το γεγονός ότι ο Λυκουρέζος απέφυγε να σχολιάσει το θέμα, ενισχύει την αντίληψη της δυσκολίας που αντιμετωπίζουν πολλοί στην αποδοχή και αντιμετώπιση των τέτοιων καταγγελιών εντός της οικογένειας.

Το γενικότερο κλίμα

Πέρα από τις προσωπικές παραμέτρους, η συζήτηση γύρω από το γεγονός έχει ανοίξει ευρύτερες συζητήσεις σχετικά με την ευθύνη των γονέων και των προσώπων που έχουν δημόσια παρουσία να διαχειρίζονται με ευαισθησία και διαφάνεια τα θέματα κακοποίησης. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν επίσης παίξει σημαντικό ρόλο στην διάδοση της είδησης, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν την υποστήριξή τους προς τη Μαρία Ελένη για το κουράγιο της να μιλήσει

Η μαρτυρία της Μαρίας Ελένης Λυκουρέζου αποτελεί μία σημαντική υπενθύμιση για την κοινωνία μας για την ανάγκη να ακούγονται και να υποστηρίζονται τα θύματα παρενόχλησης. Η σιωπή γύρω από τέτοια θέματα όχι μόνο αποθαρρύνει τα θύματα από το να μιλήσουν, αλλά και ενισχύει την κουλτούρα της ανοχής απέναντι στην κακοποίηση.

