Αλλάζει η ώρα τον Μάρτιο: Η Κυριακή της «θερινής» προσαρμογής

Η αλλαγή της ώρας είναι ένα γεγονός που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και σηματοδοτεί τη μετάβαση στη θερινή περίοδο. Φέτος, το 2026, η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 29 Μαρτίου. Στις 03:00 τα ρολόγια θα πρέπει να προωθηθούν κατά μία ώρα, δείχνοντας πλέον 04:00. Αυτή η αλλαγή σηματοδοτεί την έναρξη της θερινής ώρας, που διαρκεί έως τον Οκτώβριο.

Η επιστροφή στη χειμερινή ώρα

Η μετατροπή της ώρας δεν είναι μόνο θέμα του Μαρτίου. Η επιστροφή στη χειμερινή ώρα θα γίνει την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2026. Τότε, στις 04:00 τα ξημερώματα, τα ρολόγια θα γυρίσουν πίσω κατά μία ώρα, δείχνοντας ξανά 03:00. Αυτή η αλλαγή επαναφέρει την "κανονική" ώρα, όπως συνηθίζουμε να την αποκαλούμε.

Ευρωπαϊκή συζήτηση για την αλλαγή ώρας

Η αλλαγή της ώρας αποτελεί συχνά θέμα συζήτησης στην Ευρώπη. Το 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την κατάργηση αυτής της πρακτικής, επιδιώκοντας να σταματήσει η αλλαγή ώρας δύο φορές το χρόνο. Παρά τη σύσταση, το Συμβούλιο της ΕΕ δεν έχει καταλήξει σε οριστική απόφαση.

Για να προχωρήσει η νομοθεσία, απαιτείται ειδική πλειοψηφία από τα κράτη μέλη του Συμβουλίου, καθώς και συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τον Μάρτιο του 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της κατάργησης της αλλαγής ώρας από το 2021, όμως η τελική απόφαση παραμένει ανοιχτή.

Πορεία προς το μέλλον

Παρόλο που η νομοθεσία για την αλλαγή ώρας εξακολουθεί να παραμένει υπό συζήτηση, τα κράτη μέλη της ΕΕ συνεχίζουν να εφαρμόζουν το τρέχον σύστημα. Η πιθανή κατάργηση της αλλαγής ώρας θα απαιτήσει τη συναίνεση όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Η συζήτηση για την αλλαγή ώρας στην Ευρώπη αντικατοπτρίζει τη συνεχή επιθυμία για βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Παρά τις προτάσεις, η αλλαγή ώρας παραμένει μια πρακτική που συνεχίζεται, μέχρι να επιτευχθεί κοινή συμφωνία για την κατάργησή της.

Γιατί συνεχίζουμε να αλλάζουμε την ώρα

Το μέτρο της αλλαγής της ώρας εφαρμόστηκε αρχικά με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, εκμεταλλευόμενοι το φυσικό φως του ήλιου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν και στην εποχή μας τα οφέλη αυτά αμφισβητούνται από ορισμένες μελέτες, η συζήτηση για την οριστική παύση του μέτρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει «παγώσει» λόγω άλλων προτεραιοτήτων και της ανάγκης για συντονισμό μεταξύ των κρατών-μελών.

Πέρα από το πρακτικό κομμάτι, η αλλαγή της ώρας επηρεάζει το βιολογικό μας ρολόι. Οι ειδικοί συνιστούν να προετοιμάσουμε τον οργανισμό μας πηγαίνοντας για ύπνο λίγο νωρίτερα τις προηγούμενες ημέρες, ώστε η μετάβαση να είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή. Η θερινή ώρα θα διατηρηθεί μέχρι την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, όταν και θα επιστρέψουμε πάλι στη χειμερινή.

