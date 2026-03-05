Ένα τραγικό συμβάν συνέβη έξω από τη Λάρισα όταν ένας 95χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Το δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, στον δρόμο από Νίκαια προς Νέες Καρυές, με τον ηλικιωμένο να οδηγεί στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η διαδρομή που κατέληξε σε τραγωδία

Ο ηλικιωμένος άνδρας είχε ξεκινήσει από την Καλαμαριά με σκοπό να φτάσει στη Χαλκίδα. Ωστόσο, η διαδρομή του διακόπηκε με τραγικό τρόπο, όταν το όχημά του συγκρούστηκε αρχικά με ένα άλλο αυτοκίνητο και στη συνέχεια με ένα φορτηγάκι. Η σύγκρουση ήταν τόσο βίαιη που ο 95χρονος βρήκε ακαριαίο θάνατο.

Οι μαρτυρίες των εμπλεκόμενων

Ένας από τους άλλους οδηγούς που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα, ένας 78χρονος, περιέγραψε τη στιγμή της σύγκρουσης: «Εγώ δεν άλλαξα λωρίδα, πήγαινα κανονικά, τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου. Πρώτα χτύπησε εμένα και μετά πήγε και έπεσε πάνω στο φορτηγό, έπεσε σε ημιφορτηγό 3,5 τόνων και δεν άφησε τίποτα στην πρόσοψη. 95 ετών και σε έξι ημέρες έληγε το δίπλωμα. Δεν ήταν που ήταν 95χρονος, έτρεχε κιόλας. Εγώ πήγαινα τη γυναίκα μου να κάνει εγχείρηση στην κλινική. Εμείς δεν πάθαμε τίποτα, δεν χτύπησα, άνοιξε ο αερόσακος. Απλώς δεν άνοιγε η πόρτα και δεν μπορούσα να βγω. Ήρθε κάποιος και με βοήθησε».

Τα ερωτήματα που προκύπτουν

Το γεγονός ότι ο 95χρονος οδηγούσε με ληγμένο σχεδόν δίπλωμα και η ταχύτητα με την οποία φέρεται να κινούταν προκαλούν ερωτήματα σχετικά με τα κριτήρια ανανέωσης διπλωμάτων για ηλικιωμένους οδηγούς. Παράλληλα, η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης θα δείξει εάν ο θάνατος του ηλικιωμένου προήλθε από παθολογικά αίτια πριν τη σύγκρουση ή αν ήταν αποτέλεσμα του δυστυχήματος.

Το τραγικό αυτό περιστατικό στη Λάρισα υπογραμμίζει την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους και πιο αυστηρά κριτήρια για την ανανέωση διπλωμάτων οδήγησης, ειδικά όταν πρόκειται για πολύ ηλικιωμένους οδηγούς. Η ασφάλεια στους δρόμους είναι πρωταρχικής σημασίας και απαιτεί τη δέουσα προσοχή από όλες τις αρμόδιες αρχές.

