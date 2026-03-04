Ακυρώσεις πτήσεων στην Κύπρο λόγω στρατιωτικής δραστηριότητας: Η πτήση της Aegean επιστρέφει στην Αθήνα

Η πρωινή πτήση της Aegean Airlines με προορισμό τη Λάρνακα δεν κατάφερε να προσγειωθεί και επέστρεψε στη βάση της στην Αθήνα, εξαιτίας της στρατιωτικής δραστηριότητας που κατέστησε τον εναέριο χώρο της Κύπρου απροσπέλαστο.

Αιφνίδια επιστροφή στην Αθήνα

Το αεροσκάφος της Aegean Airlines είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό τη Λάρνακα, αλλά ενώ βρισκόταν στη διαδικασία προσγείωσης, ανακοινώθηκε καθυστέρηση. Λίγο αργότερα, οι επιβάτες ενημερώθηκαν ότι η πτήση θα επιστρέψει στην Αθήνα. Η αιτία αυτής της απόφασης ήταν το κλείσιμο του εναέριου χώρου λόγω στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή, γεγονός που επηρέασε τις πτήσεις προς και από την Κύπρο.

Μαζικές ακυρώσεις πτήσεων

Η αεροπορική κίνηση στα αεροδρόμια της Κύπρου έχει επηρεαστεί σημαντικά, με πολλές πτήσεις να ακυρώνονται ή να καθυστερούν. Η κατάσταση αυτή είναι πρωτοφανής από την αρχή των στρατιωτικών συγκρούσεων στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες από κυπριακά μέσα ενημέρωσης, όπως το philenews.com, εννέα πτήσεις προς την Πάφο ακυρώθηκαν, συμπεριλαμβανομένης μιας πτήσης από την Air Haifa του Ισραήλ και οκτώ πτήσεων από τη Βρετανία μέσω των εταιρειών TUI και EasyJet.

Επιδράσεις στον εναέριο χώρο

Τα προβλήματα στον εναέριο χώρο προκάλεσαν εκτεταμένες αναταράξεις στην αεροπορική κίνηση, με τις πιο σοβαρές επιπτώσεις να καταγράφονται στις πτήσεις που προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι ακυρώσεις αφορούσαν πτήσεις από το Λονδίνο, το Μάντσεστερ, το Μπρίστολ και το Εδιμβούργο, ενώ και οι αντίστοιχες αναχωρήσεις από την Κύπρο δεν πραγματοποιήθηκαν.

Η κρίση στον εναέριο χώρο της Κύπρου υπογραμμίζει για άλλη μια φορά την αστάθεια που επικρατεί στην περιοχή λόγω των στρατιωτικών εντάσεων. Η ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού παραμένει η κορυφαία προτεραιότητα για τις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες συνεργάζονται στενά με τις τοπικές αρχές για να διαχειριστούν την κατάσταση.

Η αναγκαστική επιστροφή της πτήσης της Aegean στην Αθήνα είναι μια υπενθύμιση της ευμετάβλητης φύσης των διεθνών πτήσεων σε περιοχές με στρατιωτική δραστηριότητα. Είναι σημαντικό οι επιβάτες να είναι ενήμεροι και να προγραμματίζουν αναλόγως τα ταξίδια τους, λαμβάνοντας υπόψη τις δυναμικές εξελίξεις.

Διαβάστε ακόμα: Δολοφονία 17χρονου στο Λουτράκι: Ο καβγάς για ένα μηχανάκι που βάφτηκε με αίμα