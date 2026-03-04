Άδειες οδήγησης: Το τέλος του «γρηγοροσήμου» και οι αλλαγές για ηλικιωμένους οδηγούς

Η ανανέωση των διπλωμάτων οδήγησης παίρνει διαφορετική τροπή καθώς οι διαδικασίες που σχετίζονται με το διαβόητο «γρηγορόσημο» καταργούνται. Η νέα νομοθεσία αποσκοπεί στην απλοποίηση των διαδικασιών και στην αύξηση της ασφάλειας, ειδικά για τους ηλικιωμένους οδηγούς.

Τι είναι το «γρηγορόσημο» και γιατί καταργείται

Το «γρηγορόσημο» ήταν ένας αμφιλεγόμενος μηχανισμός που επέτρεπε την ταχύτερη ανανέωση των διπλωμάτων οδήγησης μέσω επιπλέον χρηματικής καταβολής. Η πρακτική αυτή συχνά προκαλούσε διαμάχες καθώς θεωρούνταν άδικη και προνομιακή. Η κυβέρνηση αποφάσισε την κατάργησή του, δηλώνοντας ότι επιδιώκει την ισότητα και τη διαφάνεια στις δημόσιες υπηρεσίες.

Αλλαγές για ηλικιωμένους οδηγούς

Οι νέες ρυθμίσεις επιφέρουν και αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι ηλικιωμένοι οδηγούς ανανεώνουν τα διπλώματά τους. Ειδικότερα, οι οδηγοί άνω των 74 ετών θα πρέπει να περνούν από ιατρικές εξετάσεις για να επιβεβαιώνεται η ικανότητά τους να οδηγούν με ασφάλεια. Αυτή η απόφαση βασίζεται στην ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι οι ηλικιωμένοι παραμένουν σε θέση να διαχειριστούν τα οχήματά τους με ασφάλεια, προστατεύοντας τόσο τους ίδιους όσο και το κοινό.

Η επίδραση στις δημόσιες υπηρεσίες

Με την κατάργηση του «γρηγοροσήμου», οι δημόσιες υπηρεσίες καλούνται να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά τους για να εξυπηρετούν τους πολίτες χωρίς καθυστερήσεις. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να ενισχύσει τις υποδομές, ενώ σχεδιάζεται και η ενσωμάτωση τεχνολογιών που θα απλοποιούν τη διαδικασία ανανέωσης των αδειών.

Οι αντιδράσεις του κοινού

Η απόφαση αυτή έγινε δεκτή με ανάμεικτες αντιδράσεις από το κοινό. Πολλοί χαιρετίζουν την κίνηση αυτή ως ένα βήμα προς τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια, ενώ άλλοι ανησυχούν για τις πιθανές καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν. Οι υποστηρικτές της αλλαγής υποστηρίζουν ότι οι ιατρικές εξετάσεις για ηλικιωμένους είναι ένα απαραίτητο μέτρο για την οδική ασφάλεια.

Τα επόμενα βήματα

Οι νέοι κανονισμοί τίθενται άμεσα σε εφαρμογή, με τις υπηρεσίες να δουλεύουν ήδη για την αποτελεσματική τους υλοποίηση. Οι πολίτες καλούνται να ενημερωθούν για τις αλλαγές και να προγραμματίσουν την ανανέωση των αδειών τους σύμφωνα με τις νέες διαδικασίες.

