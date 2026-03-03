ΠΝΟ: Απεργία την Πέμπτη 5 Μαρτίου για τον απεγκλωβισμό των ναυτικών από τη Μέση Ανατολή

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ) ανακοίνωσε την πραγματοποίηση 24ωρης απεργίας την Πέμπτη, σε μια προσπάθεια να επιστήσει την προσοχή στην κατάσταση των Ελλήνων ναυτικών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη Μέση Ανατολή. Η απεργιακή κινητοποίηση στοχεύει στην άμεση επίλυση της κατάστασης και τον ασφαλή επαναπατρισμό των ναυτικών.

Κρίσιμη κατάσταση για τους Έλληνες ναυτικούς

Η απόφαση της ΠΝΟ έρχεται ως απάντηση στην παρατεταμένη αδυναμία απεγκλωβισμού των ναυτικών από τα λιμάνια της Μέσης Ανατολής, όπου παραμένουν αποκλεισμένοι λόγω γεωπολιτικών εντάσεων και περιορισμών που έχουν επιβληθεί στην περιοχή. Οι ναυτικοί αντιμετωπίζουν πολλές δυσκολίες, όπως την έλλειψη βασικών ειδών διαβίωσης και υγειονομικής περίθαλψης.

Έκκληση για κυβερνητική παρέμβαση

Η ΠΝΟ καλεί την ελληνική κυβέρνηση να αναλάβει άμεση δράση για την επίλυση του προβλήματος. "Απαιτούμε από τις αρχές να αναλάβουν την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και τον επαναπατρισμό των ναυτικών μας," δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΝΟ. Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει πως η απεργία αποτελεί μέσο πίεσης για την άμεση λήψη μέτρων από τις αρμόδιες αρχές.

Επιπτώσεις στην ελληνική ναυτιλία

Η απεργιακή κινητοποίηση πρόκειται να επηρεάσει την ελληνική ναυτιλία, καθώς αναμένεται να υπάρξει διακοπή εργασιών σε σημαντικούς τομείς της. Η ΠΝΟ αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις, τονίζει πως η προστασία της ανθρώπινης ζωής και των δικαιωμάτων των ναυτικών προέχει.

Εκτεταμένες επιπτώσεις στη Μέση Ανατολή

Οι περιορισμοί που επιβάλλονται στη Μέση Ανατολή έχουν δημιουργήσει ένα ασταθές περιβάλλον για τους ναυτικούς και τις ναυτιλιακές εταιρείες. Η κατάσταση έχει οδηγήσει σε καθυστερήσεις και απώλειες, επηρεάζοντας σημαντικά τη μεταφορά προϊόντων και καυσίμων στην περιοχή.

Ανάγκη για διεθνή συνεργασία

Η ΠΝΟ εκφράζει την ανάγκη για διεθνή συνεργασία, ζητώντας βοήθεια από διεθνείς οργανισμούς και άλλες χώρες για την άρση των περιορισμών και την ασφαλή επιστροφή των ναυτικών. "Η συνεργασία είναι απαραίτητη για την επίλυση αυτής της κρίσης που αγγίζει διεθνώς τη ναυτιλία," δήλωσε εκπρόσωπος της ΠΝΟ.

Η απεργία της ΠΝΟ προγραμματίζεται να ξεκινήσει τα μεσάνυχτα της Τετάρτης και θα διαρκέσει μέχρι τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, με την προοπτική να ανανεωθεί ανάλογα με τις εξελίξεις.

Η απεργία της ΠΝΟ υπενθυμίζει την ανάγκη διαρκούς επαγρύπνησης για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων στη ναυτιλία. Η ασφάλεια και η ευημερία των ναυτικών απαιτούν τη συγκροτημένη δράση τόσο από εθνικές όσο και από διεθνείς αρχές, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η ασφάλεια στον κλάδο.

