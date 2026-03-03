«Μαμά, θα έρθει εδώ ο πόλεμος;»: Πώς να μιλήσουμε στα παιδιά με ειλικρίνεια και ασφάλεια

Ο πόλεμος, με τις καταστροφικές του συνέπειες, είναι ένα θέμα που επηρεάζει όλους μας, ειδικά όταν οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή γίνονται πρωτοσέλιδες ειδήσεις. Οι εικόνες αυτές φτάνουν στα παιδιά και γεννούν ερωτήματα και φόβους. Πώς, λοιπόν, μπορούμε να συζητήσουμε μαζί τους για τον πόλεμο προσφέροντάς τους ασφάλεια και κατανόηση;

Η σημασία της ακρόασης

Καταρχάς, είναι θεμελιώδες να ακούμε τα παιδιά μας. Ρωτώντας τα τι γνωρίζουν ήδη για μια κατάσταση, μπορούμε να κατανοήσουμε το επίπεδο της πληροφόρησής τους και να προσαρμόσουμε τις απαντήσεις μας ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά τους.

Αντιμετωπίζοντας τον φόβο με αλήθεια

Ορισμένοι γονείς προσπαθούν να απομονώσουν τα παιδιά τους από τις δυσάρεστες αλήθειες. Ωστόσο, η πλήρης απομάκρυνση από την πραγματικότητα μπορεί να δημιουργήσει περισσότερο άγχος. Όπως σημειώνει η παιδοψυχολόγος Ειρήνη Ρέρα, η αλήθεια πρέπει να παρουσιάζεται με απλά και κατανοητά λόγια, αποφεύγοντας την υπερβολή και την πλήξη, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζουμε ότι τα παιδιά αισθάνονται ασφάλεια.

Προστασία από υπερβολική έκθεση

Η υπερβολική έκθεση στις ειδήσεις μπορεί να επιβαρύνει την ψυχολογία των παιδιών. Για αυτό, είναι σημαντικό να περιορίσουμε την έκθεσή τους στις σκληρές εικόνες, διασφαλίζοντας έτσι την συναισθηματική τους ισορροπία.

Διδάσκοντας την αλληλεγγύη

Μία από τις καλύτερες μορφές ανακούφισης και κατανόησης είναι να ενθαρρύνουμε τα παιδιά να συμμετέχουν σε δράσεις βοήθειας. Συζητώντας πώς μπορούμε να προσφέρουμε, ακόμα και με μικρές πράξεις, τα παιδιά κατανοούν την αξία της καλοσύνης και της αλληλεγγύης.

Βιβλία που βοηθούν στη συζήτηση

1. **«Η πόλη που έδιωξε τον πόλεμο»** του Αντώνη Παπαθεοδούλου: Ένα βιβλίο που παρουσιάζει μία πόλη όπου δεν έχει χώρο για πόλεμο, ιδανικό για παιδιά άνω των 5 ετών.

2. **«Η ανησυχία της Ρούμπι»** του Τομ Πέρσιβαλ: Μια ιστορία για την αντιμετώπιση των ανησυχιών, κατάλληλη για ηλικίες 3-6 ετών.

3. **«Το Γαϊτανάκι»** της Ζωρζ Σαρρή: Ένα κλασικό κείμενο που προάγει την ειρήνη και την ενότητα, ιδανικό για παιδιά 6-9 ετών.

4. **«Το αστερόσπιτο»** της Αλεξάνδρας Μητσιάλη: Ένα παραμύθι που μιλά για πόλεμο και αλληλεγγύη, για παιδιά από 5 ετών.

Τα παραπάνω βιβλία προσφέρουν ένα ασφαλές πλαίσιο για την κατανόηση του πολέμου και προάγουν την αλληλεγγύη και την ειρήνη.

Με την παγκόσμια σκηνή να βρίσκεται σε αναταραχή, τα παιδιά μας χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη και καθοδήγηση από ποτέ. Οι συζητήσεις για τον πόλεμο πρέπει να πλαισιώνονται με αγάπη και ειλικρίνεια, ενώ παράλληλα προάγουμε αξίες όπως η καλοσύνη και η αλληλεγγύη. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να ελπίζουμε σε μια γενιά που θα αναζητήσει την ειρήνη και την κατανόηση, ανεξάρτητα από τις αντιξοότητες.





Διαβάστε ακόμα: Πάτρα: Ποια θα είναι η τύχη της 16χρονης Λώρα – Τι εξετάζουν οι γερμανικές Αρχές