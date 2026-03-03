Πτήσεις από «Ελ. Βενιζέλος»: Συνεχίζονται οι ακυρώσεις λόγω κρίσης στη Μέση Ανατολή

Πτήσεις από «Ελ. Βενιζέλος»: Συνεχίζονται οι ακυρώσεις λόγω κρίσης στη Μέση Ανατολή

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην αεροπορική κίνηση, με το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» να βρίσκεται στο επίκεντρο των ακυρώσεων πτήσεων τις τελευταίες ημέρες. Η κατάσταση δεν φαίνεται να βελτιώνεται, καθώς σήμερα Τρίτη (03/03) σημειώθηκαν νέες ακυρώσεις πτήσεων προς και από προορισμούς στη Μέση Ανατολή.

Επανάληψη των προβλημάτων

Από την Κυριακή (01/03) μέχρι σήμερα, έχουν ακυρωθεί συνολικά 103 πτήσεις που συνδέουν την Ελλάδα με τη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα, την Κυριακή ακυρώθηκαν 45 πτήσεις, τη Δευτέρα 44, και σήμερα αναμένονται περισσότερες ακυρώσεις. Οι πτήσεις προς το Τελ Αβίβ, το Άμπου Ντάμπι και τη Χάιφα είναι από τις πιο επηρεαζόμενες, με αποτέλεσμα πολλοί ταξιδιώτες να αναγκάζονται να αλλάξουν τα σχέδιά τους.

Προβλήματα και στις αφίξεις

Οι αφίξεις στο «Ελ. Βενιζέλος» επίσης επηρεάζονται. Προβλήματα υπάρχουν σε πτήσεις που προέρχονται από τη Βηρυτό, τη Βαγδάτη, τη Χάιφα, την Ντόχα, καθώς και από το Τελ Αβίβ, με δύο πτήσεις να ακυρώνονται. Λόγω των επικρατουσών συνθηκών, το αεροδρόμιο είναι σχεδόν άδειο από επιβάτες που σκοπεύουν να ταξιδέψουν προς τις συγκεκριμένες περιοχές.

Πιθανή νέα ταξιδιωτική οδηγία

Η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή αναμένεται να οδηγήσει σε έκδοση νέας ταξιδιωτικής οδηγίας, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ. Οι αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και είναι πιθανό να ανακοινώσουν περαιτέρω περιορισμούς στις επόμενες ώρες.

Σχόλιο

Η συνεχιζόμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έχει άμεσο αντίκτυπο στις αεροπορικές συνδέσεις, προκαλώντας ταλαιπωρία στους επιβάτες και θέτοντας προκλήσεις για τις αεροπορικές εταιρείες. Η κατάσταση απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και προσαρμογή των ταξιδιωτικών πολιτικών.

Διαβάστε ακόμα: Μανώλης Τσικνάκης: Η μάχη των τεχνικών συμβούλων και η αναζήτηση της αλήθειας πίσω από τον θάνατο του φαντάρου

Ακολουθήστε το Madata.GR στο Google News Madata.GR in Google News

ΔΕΙΤΕ ΤΑ VIDEO

Δείτε ακόμα

ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Πότε γίνεται, ποιοι καλούνται και αναλυτικές οδηγίες
Κοινωνία

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Πότε γίνεται, ποιοι καλούνται και αναλυτικές οδηγίες

Σοκ από την πρεσβεία του Ισραήλ: Και η Ελλάδα εντός βεληνεκούς ιρανικών πυραύλων
Πολιτική

Σοκ από την πρεσβεία του Ισραήλ: Και η Ελλάδα εντός βεληνεκούς ιρανικών πυραύλων

Πέθανε ο δημοσιογράφος, ποιητής και λογοτέχνης Σπύρος Κατσίμης – Το συγκινητικό αντίο της κόρης του Μαριλένας
Media

Πέθανε ο δημοσιογράφος, ποιητής και λογοτέχνης Σπύρος Κατσίμης – Το συγκινητικό αντίο της κόρης του Μαριλένας

Γυναικοκτονία εγκύου στον Κολωνό: Το «ψόφα σαν σκυλί» που συγκλονίζει την Ελλάδα
Κοινωνία

Γυναικοκτονία εγκύου στον Κολωνό: Το «ψόφα σαν σκυλί» που συγκλονίζει την Ελλάδα

Σούδα: Πόσο πιθανό είναι να γίνει στόχος της κρίσης στη Μέση Ανατολή;Τι δηλώνουν οι ειδικοί
Πολιτική

Σούδα: Πόσο πιθανό είναι να γίνει στόχος της κρίσης στη Μέση Ανατολή;Τι δηλώνουν οι ειδικοί