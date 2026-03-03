Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην αεροπορική κίνηση, με το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» να βρίσκεται στο επίκεντρο των ακυρώσεων πτήσεων τις τελευταίες ημέρες. Η κατάσταση δεν φαίνεται να βελτιώνεται, καθώς σήμερα Τρίτη (03/03) σημειώθηκαν νέες ακυρώσεις πτήσεων προς και από προορισμούς στη Μέση Ανατολή.

Επανάληψη των προβλημάτων

Από την Κυριακή (01/03) μέχρι σήμερα, έχουν ακυρωθεί συνολικά 103 πτήσεις που συνδέουν την Ελλάδα με τη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα, την Κυριακή ακυρώθηκαν 45 πτήσεις, τη Δευτέρα 44, και σήμερα αναμένονται περισσότερες ακυρώσεις. Οι πτήσεις προς το Τελ Αβίβ, το Άμπου Ντάμπι και τη Χάιφα είναι από τις πιο επηρεαζόμενες, με αποτέλεσμα πολλοί ταξιδιώτες να αναγκάζονται να αλλάξουν τα σχέδιά τους.

Προβλήματα και στις αφίξεις

Οι αφίξεις στο «Ελ. Βενιζέλος» επίσης επηρεάζονται. Προβλήματα υπάρχουν σε πτήσεις που προέρχονται από τη Βηρυτό, τη Βαγδάτη, τη Χάιφα, την Ντόχα, καθώς και από το Τελ Αβίβ, με δύο πτήσεις να ακυρώνονται. Λόγω των επικρατουσών συνθηκών, το αεροδρόμιο είναι σχεδόν άδειο από επιβάτες που σκοπεύουν να ταξιδέψουν προς τις συγκεκριμένες περιοχές.

Πιθανή νέα ταξιδιωτική οδηγία

Η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή αναμένεται να οδηγήσει σε έκδοση νέας ταξιδιωτικής οδηγίας, σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΡΤ. Οι αρχές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις και είναι πιθανό να ανακοινώσουν περαιτέρω περιορισμούς στις επόμενες ώρες.

Σχόλιο

Η συνεχιζόμενη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή έχει άμεσο αντίκτυπο στις αεροπορικές συνδέσεις, προκαλώντας ταλαιπωρία στους επιβάτες και θέτοντας προκλήσεις για τις αεροπορικές εταιρείες. Η κατάσταση απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και προσαρμογή των ταξιδιωτικών πολιτικών.

