Η φρίκη που έζησε η 38χρονη στη Θεσσαλονίκη, όταν ο σύζυγός της την ξυλοκόπησε άγρια, έρχεται στο φως με νέες αποκαλύψεις. Το περιστατικό συνέβη μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους, ενώ η τρομοκρατημένη οικογένεια κατάφερε εν τέλει να καλέσει την αστυνομία. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, περιγράφουν μια ζοφερή εικόνα με αίματα παντού και τα παιδιά παγωμένα από τον φόβο.

Η εφιαλτική σκηνή στο διαμέρισμα

Το πρωί της Τρίτης, το «Κοινωνία Ώρα MEGA» ανέφερε ότι η γυναίκα υποβλήθηκε σε βίαιη επίθεση για ώρες, με τον σύζυγο να απειλεί τη ζωή της εάν μιλούσε για το περιστατικό. Η αστυνομία κλήθηκε από γείτονα και έφτασε άμεσα στο σημείο, βρίσκοντας τη γυναίκα αιμόφυρτη στο πάτωμα. «Η πόρτα ήταν ανοιχτή και μπορέσαμε να επέμβουμε γρήγορα. Ο δράστης ήταν πάνω από το θύμα, το οποίο, αν και είχε τις αισθήσεις του, δεν μπορούσε να μιλήσει», δήλωσε αστυνομικός.

Τα τρομαγμένα παιδιά και οι απειλές

Στο ίδιο δωμάτιο βρέθηκαν και τα παιδιά του ζευγαριού, παγωμένα από τον τρόμο. «Τα παιδιά δεν μιλούσαν ούτε έκλαιγαν, ήταν σε σοκ», ανέφερε ο ίδιος αστυνομικός. Η κουνιάδα του θύματος, που ήταν παρούσα, περιέγραψε ότι η βία διήρκησε όλη τη νύχτα και ότι ο δράστης χρησιμοποιούσε σίδερα και σκουπόξυλο.

Οι προσπάθειες συγκάλυψης

Όταν οι αρχές μπήκαν στο διαμέρισμα, ο δράστης προσπάθησε να αποκρύψει την αλήθεια. «Με το που μας αντίκρισε, πάγωσε. Προσπάθησε να μας πείσει ότι το περιστατικό έγινε εκτός σπιτιού από άλλους», πρόσθεσε ο αστυνομικός. Ωστόσο, τα στοιχεία και οι περιγραφές της κουνιάδας του θύματος ήταν αδιάψευστα.

Ένα περιστατικό που συγκλονίζει

Το συμβάν αυτό αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της βίας που μπορεί να κρύβεται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Η υπόθεση τώρα βρίσκεται στα χέρια των αρχών, με τις λεπτομέρειες να αποκαλύπτουν το βάθος του δράματος.

Η περίπτωση της 38χρονης στη Θεσσαλονίκη αναδεικνύει την αδήριτη ανάγκη για προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και την οξύτητα του προβλήματος στην κοινωνία μας. Είναι επιτακτικό να ενισχυθούν οι μηχανισμοί υποστήριξης και προστασίας για τις ευάλωτες ομάδες.

